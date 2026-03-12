България

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС

Кризата се задълбочава, няколко страни в Европа вече реагираха, заяви Йордан Цонев

12 март 2026, 10:23
"ДПС-Ново начало" внесе предложение за законопроект, с който задължаваме Министерски съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и бизнеса заради високите цени на горивата, предизвикани следствие военните действия в Иран. Това заяви зам.-председателят на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев пред журналисти в парламента.

"Основното настояване е да се създаде фонд със средства, набрани от ДДС. Тоест, средствата, с които ще бъдат компенсирани бизнесът и хората, идват от увеличено ДДС", обясни Цонев.

Предвидена е и възможност Министерският съвет да финансира фонда от ББР или от бюджета.

"Кризата се задълбочава, няколко страни в Европа вече реагираха. Това, че има служебен кабинет и влизаме в избори не трябва да ни оставя извън грижата за хората", отбеляза Цонев. 

Според него таван на цените на горивата е непазарна мярка и трябва да я избегнем. 

Зам.-председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" настоя предложените от тях мерки "да заработят веднага".

Той беше категоричен, че ПГ е в готовност да предизвиква извънредни заседание на Народното събрание на тема цени на горива и по време на предизборната кампания.

Източник: БГНЕС    
