От „Фантастичната четворка“ до леденото мълчание: Как се разпадна приятелството между Кейт и Хари?

К ато човек, който отразява британското кралско семейство повече от десетилетие, ми е трудно да не забележа тъжната промяна в отношенията между принцесата на Уелс и принц Хари. Отстрани връзката им изглеждаше топла, почти като между брат и сестра – изпълнена със смях и споделени усмивки. Заедно с принц Уилям те бяха сплотено кралско трио, но днес ги делят хиляди километри и огромна пропаст, пише HELLO!

В своята книга „Уилям и Катрин: Интимната история“ Ръсел Майърс твърди, че всъщност Катрин е била по-малко заинтересована от съпруга си Хари да остане действащ член на кралското семейство. В крайна сметка херцогът на Съсекс и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от официалните си постове през 2020 г.

How Princess Kate and Prince Harry's relationship has deteriorated over the years https://t.co/PsAnGofOgt — HELLO! (@hellomag) March 11, 2026

„Като „външен човек“, Катрин беше пряк свидетел на влошаването на отношенията между Уилям и Хари. Тя видя как Хари и Меган ставаха все по-огорчени от необходимостта да спазват правилата на йерархичната и наследствена монархия, докато накрая не почувстваха, че повече не могат да ги следват“, пише Майърс.

Източници предполагат, че Кейт е имала много по-малко желание от Уилям да убеждава Хари да запази досегашната си роля. Тя вярвала, че фундаменталните различия между тях като „престолонаследник и резервен“ правят неизбежен стремежа на Хари да получи нещо повече от ролята на „второстепенен актьор“.

„Обичах да разсмивам Кейт“

Влошаването на отношенията обаче не е само между двамата братя. Връзката на Катрин с Хари също претърпя крах. Отминаха дните, в които Хари придружаваше брат си и снаха си на официални ангажименти, усмихвайки се рамо до рамо с тях и разсмивайки Кейт – нещо, което самият херцог признава, че е обожавал.

„Харесваше ми да гледам как Кейт се смее. Още по-хубаво е, че ми харесваше да я разсмивам. И бях доста добър в това“, пише Хари в мемоарите си „Spare“ („Резервният“). „Моята откровено глуповата страна се свързваше с нейната силно прикрита такава. Винаги, когато се притеснявах, че Кейт ще е тази, която ще ми отнеме Уили, се утешавах с мисли за бъдещия ни смях заедно. Казвах си колко страхотно ще бъде, когато и аз имам сериозна приятелка, която да се смее с нас.“

В книгата си Хари си спомня и как двамата с Катрин са се смели за сметка на Уилям преди бал с маски през 2005 г. „Харесвах новата му приятелка“, споделя херцогът. „Тя беше безгрижна, мила. Беше прекарала година във Флоренция, разбираше от фотография, от изкуство. И от дрехи. Обичаше дрехите. Казваше се Кейт.“ Хари си спомня с топлота как двамата са се забавлявали, сочейки с пръст Уилям, докато той пробвал костюма си и буквално се „търкалял по пода от смях“.

Embed from Getty Images

Хари и Кейт бяха засичани заедно много преди тя официално да се присъедини към фамилията – на сватбата на доведената сестра на принцовете, Лора Паркър Боулс, на мачове по поло и тържествени церемонии. До момента на годежа през 2010 г., Хари вече познаваше бъдещата си снаха от години.

Катрин официално стана част от кралското семейство на 29 април 2011 г. „Спомням си как Кейт вървеше по пътеката, изглеждайки невероятно. Спомням си как Уили я изведе обратно и докато изчезваха през вратата към каретата, която щеше да ги отведе до Бъкингамския дворец – към вечното партньорство, което си бяха обещали – си помислих: Довиждане“, пише Хари в „Spare“.

„Обичах новата си снаха. Чувствах я повече като сестра, отколкото като снаха – сестрата, която никога не бях имал и винаги съм искал. Бях щастлив, че тя завинаги ще бъде до Уили. Тя беше подходяща за по-големия ми брат. Правеха се видимо щастливи и затова и аз бях щастлив“, продължава той. „Но дълбоко в себе си не можех да не чувствам, че това е поредното сбогуване под този ужасен покрив. Поредното разделение. Братът, когото придружих до Уестминстърското абатство онази сутрин, си беше отишъл – завинаги.“

Embed from Getty Images

От „Кралското трио“ до „Фантастичната четворка“

Въпреки усещането на Хари, че губи брат си, той остана тясно свързан с живота им. Тримата бяха неразделни, демонстрирайки често своята закачлива страна пред камерите. След години като трио, те за кратко се превърнаха в „Фантастичната четворка“, след като Хари се сгоди за Меган Маркъл. На първия форум на Кралската фондация през февруари 2018 г. Хари отбеляза, че „работата като семейство има своите предизвикателства“, но добави: „Ние сме заедно до края на живота си“. Тогава Меган допълни: „Заедността в най-добрия ѝ вид.“

Финалният разлом

Идилията на „Великолепната четворка“ не продължи дълго. По-малко от година след кралската сватба на семейство Съсекс, Меган и Хари отделиха домакинството си от това на Уилям и Катрин. Въпреки че поеха по различни пътища, Хари и снаха му все още се усмихваха един на друг, когато пристигнаха в Уестминстърското абатство за съвместен ангажимент през април 2019 г.

До следващата пролет обаче Съсексови вече не бяха действащи членове на кралския двор и живееха в САЩ. Оттогава Катрин и Хари са се засичали публично само няколко пъти – за Платинения юбилей на кралица Елизабет II, след нейната смърт и по-късно за коронацията на крал Чарлз III. Междувременно името на Кейт беше замесено в поредица от скандали, провокирани от коментари на семейство Съсекс, включително и спор за расизъм.

Embed from Getty Images

„Въпреки всичко казано в интервюто пред Опра, Кейт все пак влезе в ролята на миротворец на погребението на принц Филип. Тя дискретно помогна на Уилям и Хари да започнат разговор, докато се връщаха към замъка Уиндзор след службата. За съжаление, оттогава нещата се влошиха значително“, споделя Емили Наш, кралски редактор на списание HELLO!. Тя отбелязва, че документалната поредица на Netflix „Хари и Меган“ и мемоарите „Spare“ окончателно са увредили връзката им. „Освен това Кейт трябваше да преодолее и свой собствен, много сериозен здравословен проблем.“

„Тези, които я познават добре, казват, че тя избягва драмата“, добавя Емили Наш. „Нейният съпруг и семейството ѝ са единственият ѝ фокус и приоритет в момента.“