Иран обвини САЩ във военно престъпление, убило 168 деца

Багаей твърди, че атаката е извършена с ракети „Томахоук“, изстреляни от САЩ

11 март 2026, 21:42
Източник: AP/БТА

И ран обвини Съединените щати в извършване на „военно престъпление“ заради ракетен удар в южния град Минаб, предава „Ал-Джазира“.

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

В публикация в социалните мрежи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей твърди, че атаката с ракети „Томахоук“, изстреляни от САЩ на 28 февруари, е убила 168 деца.

Той определи удара като „непростимо, грубо военно престъпление“ и заяви, че отговорните не трябва да избегнат отговорност.

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Вашингтон отрича, че е нанесъл удара и дори обяви, че Иран сам е ударил училището.

Източник: Al Jazeera    
Иран САЩ военно престъпление
