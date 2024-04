САЩ: Заплахите на Иран за отмъщение срещу Израел са реални

З аплахите за иранска атака срещу Израел са достоверни и реални, заяви днес говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби, но отказа да даде повече подробности за евентуалното време и целите ѝ, предаде Франс прес.

Президентът Джо Байдън "е бил информиран многократно от екипа си по национална сигурност" и САЩ възнамеряват "да направят всичко възможно, за да гарантират, че Израел може да се защити", допълни Кърби.

"Би било глупаво да не оценим собствените си позиции в региона, за да се уверим, че сме подходящо подготвени", посочи говорителят.

Кърби отново не даде подробности за евентуални придвижвания на американски сили в региона.

Рискът от разрастване на продължаващия конфликт в Газа се увеличи след заплахите на Иран срещу Израел, който беше обвинен за удара, унищожил иранското консулство в Дамаск на 1 април. Тогава загинаха 16 души, включително двама генерали от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - идеологическата армия на Иран.

An attack by Iran on Israel is a “real” and “viable” threat, US National Security Council spokesman John Kirby told journalists on Friday.

***#Kirby #US #Israel #Iran pic.twitter.com/CrwfOhOvho