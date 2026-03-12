КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

К омисия за защита на конкуренцията (КЗК) извършва засилен мониторинг на пазара на горива и на цените на основни стоки на фона на нарастващите опасения от поскъпване. Това заяви в ефира на NOVA членът на комисията Жельо Бойчев.

По думите му към момента няма категорични данни за спекулативни практики при горивата, но институцията продължава да събира информация от различни държавни органи, за да изгради пълна картина за състоянието на пазара.

„Към момента няма категорични доказателства за спекулативни действия, но извършваме постоянен мониторинг и анализ на пазара“, посочи Бойчев.

Пазарът на горива остава под наблюдение

Членът на КЗК припомни, че секторът традиционно е под наблюдение на регулатора заради установени в миналото нарушения.

„Секторът винаги е под мониторинг и наблюдение от наша страна. На база на констатираните нарушения във времето, включително антиконкурентно поведение на най-големия играч на пазара – групата компании на „Лукойл“, си позволихме да дадем препоръки и предупреждения“, заяви той.

По думите му комисията вече е образувала производство във връзка с поведението на компанията на пазара.

„Още от миналото лято бяхме сезирани за поведението на „Лукойл“ в България и в момента имаме открито производство. Компанията има доминиращо положение на пазара на търговията на едро и на практика определя ценовата политика. Констатирали сме т.нар. ценова преса върху конкурентите – практика, която ограничава конкуренцията“, обясни Бойчев.

Той посочи, че сред установените проблеми е и ограничаването на достъпа до ключова инфраструктура.

„Става дума за отказ или ограничаване на достъпа до пристанищни терминали, до данъчни складове, до инфраструктура и до нефтопродуктопровода, по който се транспортират горива. Това създава огромна бариера за други икономически оператори и възпрепятства конкуренцията“, каза той.

Новата ситуация около управлението на „Лукойл“

Според Бойчев през последните месеци има нова ситуация, след като от ноември държавата е назначила особен управител в компанията, което означава, че тя се управлява оперативно от държавата.

„Виждаме и от изслушването на особения управител, че той е заявил готовност да се съобрази с препоръките на комисията, защото не желае компанията за трети път да бъде санкционирана. До момента наложените санкции са за над 262 милиона лева“, посочи той.

КЗК събира данни за цените на горивата

По отношение на текущото движение на цените Бойчев обясни, че КЗК извършва постоянен анализ и събира информация от различни институции.

„Поискали сме информация от Националната агенция за приходите за динамиката на цените на бензин А95 и дизел в различни градове. Изискали сме данни и от Агенция „Митници“ за количествата, които влизат в страната. Правим постоянен мониторинг на пазара“, каза той.

Според него при пазар с ясно изразен доминиращ играч по-рядко се наблюдават съгласувани действия между множество компании.

„По-скоро рискът е от злоупотреба с господстващо положение или от задържане на количества, за да се създаде изкуствено напрежение на пазара. Именно за такива действия следим“, подчерта Бойчев.

Той допълни, че търговията с горива е силно регулирана и движението на количествата може да се проследява сравнително лесно.

„Бензинът и дизелът са акцизни стоки, които се движат през данъчни складове. Ясно се вижда кога влиза суровината, на каква цена се продава на едро и какви количества се пускат на пазара“, обясни той.

Възможен ли е таван на цените

Бойчев коментира и идеята за евентуално въвеждане на таван на цените на горивата – мярка, която вече беше прилагана в някои европейски държави.

„Таванът на цените е крайна мярка. Тя е възможна от гледна точка на правилата за конкуренция, но предполага сериозно изкривяване на пазара и риск за функционирането му. Освен това трябва да се прилага хоризонтално за всички икономически оператори и да има ясно ограничен във времето характер“, заяви той.

По думите му първо трябва да се търсят решения на европейско ниво.

„Първото решение трябва да бъде на ниво Европейски съюз. Има координационна група по нефт и нефтени продукти към Европейската комисия, в която България участва. След това могат да се обсъждат конкретни национални мерки“, добави Бойчев.

КЗК отчита сериозни надценки при храните

Членът на комисията коментира и резултатите от секторния анализ на пазара на хранителни продукти, при който са установени сериозни изкривявания по веригата на доставка.

„В секторния анализ на храните установихме тежки деформации. От една страна българските граждани плащат едни от най-скъпите млечни продукти, а от друга – производителите и преработвателите изнемогват и фалират. Това означава, че има сериозен проблем в разпределението на добавената стойност по веригата“, заяви Бойчев.

Според анализа основният проблем е в последния етап – търговията на дребно.

„Констатирали сме надценки от 60, 70, 80, дори 90 процента. Тоест продукт, който струва 10 лева на доставна цена, може да се продава за 17, 18 или дори 19 лева“, посочи той.

По думите му допълнителен фактор са и условията, които големите търговски вериги поставят на производителите.

„Често производителите са принуждавани да дават различни отстъпки – за маркетинг, логистика и други услуги. Това също влияе върху крайната цена. Но проблемът е, че производителите рядко подават сигнали, защото се страхуват, че ще загубят достъп до пазара“, обясни Бойчев.

От КЗК вече са започнали нови проверки и събират информация за договорните отношения между производители и търговски вериги.

„Изискали сме информация от големите вериги за начина им на ценообразуване, за цените на доставките и договорните им отношения с производителите. Именно така се стига до доказателства за подобни практики“, заключи той.