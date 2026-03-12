Свят

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Контейнеровоз е ударен край ОАЕ, докато напрежението между Иран, САЩ и Израел води до блокиране на корабоплаването в Ормузкия проток и рекорден скок на цените на петрола

12 март 2026, 08:37
Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери
Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?
Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви
Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров
CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток
Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност
Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"

Н еидентифициран снаряд е ударил контейнеровоз, предизвиквайки малък пожар на кораба, намиращ се в Персийския залив на 35 морски мили северно от Джебел Али в Обединените арабски емирства, съобщи днес Центърът за координиране на морските търговски превози към британските ВМС (UKMTO), предаде Ройтерс.

"Всички членове на екипажа са в безопасност”, съобщи центърът в съобщение. "Към момента не са съобщени екологични последствия.”

"UKMTO получи съобщение за инцидента на 35 морски мили северно от [пристанището] Джебел Али, ОАЕ. Капитанът на контейнеровоза съобщи, че корабът им е бил ударен от неизвестен снаряд, който е предизвикал малък пожар на борда. Пълната оценка на щетите е затруднена поради тъмнината. Съобщава се, че всички членове на екипажа са в безопасност“, информира UKMTO.

"Властите разследват инцидента. На корабите се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават на UKMTO за всякакви подозрителни действия“, се казва в изявлението.

Ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували два танкера с гориво в иракски води, като са ги подпалили и са убили един член на екипажа вчера, след като снаряди са ударили три кораба във водите на Персийския залив, съобщиха пристанищни, морски охранителни и фирми за оценка на риска, предаде Ройтерс. Последните атаки бележат ескалация на конфликта между Иран и силите на САЩ и Израел, като броят на поразените кораби в региона от началото на боевете достигна най-малко 16.

Корабоплаването в Персийския залив и по тесния Ормузки проток, по който се транспортира около една пета от световния петрол, е почти спряло, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари, което доведе до скок в световните цени на петрола до нива, невиждани от 2022 г.

Корабите, които бяха атакували късно през нощта от въоръжени катери в Персийския залив близо до Ирак, бяха "Сейфсий Вишну", плаващ под флага на Маршаловите острови и "Зефирос", които бяха натоварени с гориво в Ирак, съобщиха двама иракски пристанищни служители.

"Извадихме тялото на чуждестранен член на екипажа от водата", каза един от служителите по сигурността на пристанището, докато иракските спасителни екипи продължаваха да търсят други изчезнали моряци. Не стана ясно веднага с кой кораб е бил свързан този човек.

Търговският оператор на "Сейфсий Вишну", базиран в САЩ, и бенефициентният оператор са съответно "Сейфсий Транспорт Груп" и "Сейфсий Груп", сочат данни на Лойдс Лист Интелиджънс. Източник от иракската пристанищна охрана заяви, че "Зефирос" плава под флага на Малта и предостави на Ройтерс списък с имената на членовете на екипажа.

"Зефирос Трейдинг С.А. " е регистрираният собственик на танкера, съответстващ на това име и описание, според данните на Лойдс Лист Интелиджънс. Данните на Лойдс показват, че базираната в Обединеното кралство "Сигнъс Танкрес Лимитид" е търговският оператор, а семейната група компании "Джордж & Васибис Майкъл", ключов играч в гръцкото корабоплаване, е бенефициентният собственик. "Сигнъс Танкерс" не отговори веднага на исканията за коментар.

Иранските революционни гвардейци предупредиха, че всеки кораб, преминаващ през Ормузкия проток, ще бъде атакуван. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да засили американските атаки срещу Иран, ако той продължи да пречи на преминаването през протока.

Сухотоварният кораб "Маюрий Нарий" под тайландски флаг е бил ударен от "два снаряда с неизвестен произход", докато преминавал през протока по-рано в сряда, което е причинило пожар и повредило машинното отделение, съобщи в изявление тайландският оператор на кораба "Прешъс Шипинг".

"Трима членове на екипажа са в неизвестност и се смята, че са заклещени в машинното отделение", заявиха от компанията. "Компанията работи с компетентните власти за спасяването на тези трима изчезнали членове на екипажа", казаха оттам, допълвайки, че останалите 20 членове на екипажа са били евакуирани безопасно и са на брега в Оман. Снимки, предоставени от тайландския флот, показват дим, излизащ от задната част на кораба.

Иранските гвардейци заявиха в изявление, публикувано от агенция Тасним, че корабът е бил "обстрелян от ирански изтребители", което предполага първото пряко участие на гвардейците, които преди това са изстрелвали ракети или дронове.

Американският флот е отхвърлил почти ежедневните искания от корабната индурия за осигуряване на военен ескорт през Ормузкия проток от началото на войната с Иран, като е заявил, че рискът от атаки е твърде висок засега, съобщиха пред Ройтерс източници, запознати с въпроса.

Контейнеровозът "УАН Маджести", плаващ под японски флаг, също е претърпял леки повреди в сряда от снаряд от неизвестен произход на 25 морски мили (46 км) северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, съобщиха две компании за морска сигурност.

Трети кораб, товарният "Стар Гуинет", също е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на около 50 мили северозападно от Дубай, съобщиха компании за морска сигурност. Снарядът е повредил корпуса на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб, съобщи компанията за управление на морски рискове "Вангард", добавяйки, че екипажът на кораба е в безопасност.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
Атаки срещу кораби Персийски залив Ормузки проток Иран-САЩ конфликт Неидентифицирани снаряди Пожари на борда
