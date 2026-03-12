Любопитно

Историята на Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“ от 21 март по NOVA

Гледайте минисериала събота и неделя от 22:00 ч.

12 март 2026, 10:50
Историята на Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“ от 21 март по NOVA
Източник: NOVA

З рителите на NOVA ще имат възможност да видят възхода и падението на една от най-известните фигури в криптосвета в сериала „Взимай парите и бягай“. Минисериалът, посветен Ружа Игнатова и престъпната схема OneCoin, стартира от 21 март и ще се излъчва всяка събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA.

Поредицата, реализирана през 2026 г. от немската телевизия ZDF, умело смесва игрално кино с архивни кадри от истински събития от живота на Игнатова. Епизодите проследяват възхода, блясъка и мистериозното й изчезване през 2017 г. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал. Ружа Игнатова продължава да бъде в списъка на ФБР с най-издирваните бегълци.

Източник: NOVA

Сериалът разкрива една от най-големите финансови измами в историята. В главната роля влиза талантливата немска актриса Нилам Фарук, която пресъздава сложния образ на гениален и безскрупулен манипулатор.

В началото поредицата показва зараждането на амбициозната идея за „криптовалута за масите“ и срещата на Ружа Игнатова с бъдещия й бизнес партньор Себастиан Гринууд (Чарли Петерсън). От първите презентации до грандиозните събития, наподобяващи религиозни събирания, зрителите на NOVA ще станат свидетели на раждането на OneCoin - проект, рекламиран като „убиец на биткойна“, който привлича милиони инвеститори по целия свят.

Източник: NOVA

С напредването на историята успехът прераства в глобална експанзия, луксозни партита и живот без граници. Докато милиарди долари се вливат в схемата, зад кулисите започват първите съмнения за измамата. Започват журналистически разследвания, натискът се засилва, а империята постепенно започва да се пропуква.

„Взимай парите и бягай“ изгражда многопластов разказ за доверието, манипулацията и силата на публичния образ в дигиталната ера.

Сериалът е вдъхновен от реални събития, но не претендира за документална точност при пресъздаването им. Някои имена са умишлено променени от страна на продукцията с цел да бъде запазена репутацията на замесените лица.

Не пропускайте „Взимай парите и бягай“ събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Ружа Игнатова OneCoin финансова измама криптовалута сериал Взимай парите и бягай
Последвайте ни
КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Малта предлага 25 000 евро, ако се откажете от книжката си, интересът е мижав

Малта предлага 25 000 евро, ако се откажете от книжката си, интересът е мижав

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Любопитно Преди 15 минути

Парис оспорва действията на изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн, обвинявайки ги в лошо управление на средствата, поставяне на личните им интереси на преден план и липса на адекватна финансова прозрачност

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Атомната енергия: Нова "стратегическа грешка" в ЕС?

Свят Преди 33 минути

От думите на Урсула фон дер Лайен се разбра, че ЕС в бъдеще ще залага пак на атомната енергия и на т. нар. мини атомни реактори

<p>&bdquo;Сляпо раняване&ldquo; и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата</p>

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 1 час

Майката на Николай за „Петрохан – Околчица“: Говорим за шесторно убийство, безобразията нямат край!

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

България Преди 1 час

„ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение в НС за налагането на мораториум върху прехвърлянето им

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

Свят Преди 1 час

Това се случва след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец

.

Тайната среща във Флорида: Какво си казаха пратеникът на Путин и Стив Уиткоф

Свят Преди 1 час

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

България Преди 1 час

Температурите призори ще бъдат около и малко под нулата, а през деня - в интервала 10-15 градуса, до 16-17 в обичайно по-топлите райони

<p>МВнР с важна информация за българите, пътуващи от и до Белгия</p>

Национална стачка в Белгия парализира транспорта, МВнР с важни указания

България Преди 1 час

Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

България Преди 2 часа

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудния си път, за силата на кухнята като терапия и за мечтата, която е събирала смелост да преследва цели осем години

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Любопитно Преди 2 часа

Експозицията беше открита в понеделник (9 март) в присъствието на ученици, преподаватели и представители на местната власт

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Любопитно Преди 2 часа

Най-добрият начин да избегнеш дефицитите…е като ги предвидиш!

Трикът на диетолозите, който спасява сърцето и сваля кръвното

Трикът на диетолозите, който спасява сърцето и сваля кръвното

Любопитно Преди 2 часа

След бума на протеините и фибрите, специалистите прогнозират „годината на омега мастните киселини“ – жизненоважен елемент, който 76% от хората по света не си набавят в достатъчни количества

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

България Преди 2 часа

Целта е усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство

„Имаме ли лекар в залата?“: Доналд Тръмп прекъсна речта си, за да спаси припаднала жена

„Имаме ли лекар в залата?“: Доналд Тръмп прекъсна речта си, за да спаси припаднала жена

Свят Преди 2 часа

В спасителната акция се включи известният д-р Мехмет Оз, а президентът призова медиците да не бързат и предложи да пуснат „Аве Мария“, докато трае спешната ситуация

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Бояна от Hell’s Kitchen: Готвенето за мен е терапия! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лайза Минели на 79: живот като от мюзикъл – бурни любови, падения и голямото завръщане

Edna.bg

Тиери Анри с култов коментар за фланелката на Реал Мадрид

Gong.bg

Жуниор Мапуку: Очаквам Левски да стане шампион, а Берое да се спаси

Gong.bg

НС прие на първо четене по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

Nova.bg

С какво време ще посрещнем астрономическата пролет

Nova.bg