Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

П арис Джексън превърна посещението си в съда в истински моден триумф. И не, тук не става въпрос за бляскаво събитие на червения килим – тя се отправи към изслушване, пряко свързано с наследството на покойния ѝ баща, Майкъл Джексън, пише TMZ.

Визията ѝ не остана незабелязана: Парис заложи на монохромен тоалет в цвят бордо – стилна блуза, съчетана с широки панталони с висока талия. Тя се разходи из коридорите на съда в Лос Анджелис в сряда сутринта, на високи токчета, със стилна чанта в ръка и здраво стиснала съдебните си документи – излъчвайки поведение на истински лидер.

Нямаше съмнение, че изглеждаше феноменално – с коса на свободни къдрици и лъчезарна усмивка, тя вдъхваше пълна увереност, докато се заемаше с правните си дела. Документите, които носеше, касаят делото „Парис Джексън срещу Джон Бранка и др.“, част от нейната продължителна съдебна битка за наследството на Краля на попа.

Парис оспорва действията на изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн, обвинявайки ги в лошо управление на средствата, поставяне на личните им интереси на преден план и липса на адекватна финансова прозрачност. В крайна сметка тя настоява за по-голяма отчетност и право на глас при управлението на огромното богатство на своя баща.