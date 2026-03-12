Любопитно

„Hotwifing"– новата секс тенденция, която обещава да спаси брака ви

Ново проучване показва, че „hotwifing“ – практиката съпруги да имат интимни връзки с други мъже с подкрепата на партньора си – засилва доверието и емоционалната близост при 71% от двойките чрез радикална честност и споделени фантазии

12 март 2026, 12:06
Източник: iStock/Getty Images

Т е пренасят сексуалните си фантазии на нов етап. Мъжете, женени за атрактивни жени, вече не крият този факт. Всъщност част от тези щастливци доброволно насърчават половинките си да се впускат в интимни отношения с други мъже в името на укрепването на брачния съюз – и според ново проучване, това дава зашеметяващи резултати, пише New York Post.

„Hotwifing“ (хотуайфинг) е форма на консенсуална немоногамия, при която жената в сериозна връзка изследва интимността с друг партньор при пълното знание и насърчение на своя съпруг“, обясняват в нов доклад изследователи от Wifey – платформа за връзки и интимност.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

След проучване сред над 1000 американски двойки в „сериозни отношения“, изследователите установяват, че впечатляващите 71% от партньорите са изпитали „по-силна емоционална връзка“, след като са допуснали трети човек в леглото си. Същият процент (71%) отдават заслугата за подобряването на сексуалния си живот на експериментите с еротично съдържание.

„Какво ни казва това за съвременните връзки: Двойките, които изследват немоногамията, не нарушават правилата“, отбелязват експертите. „Те ги пренаписват заедно, поставяйки в центъра доверието, границите и комуникацията.“

Това дръзко отклонение от традицията буквално завладява САЩ. От бряг до бряг консенсуалната немоногамия – известна още като полиамория – се налага като безопасен и здравословен начин за авантюристичните двойки да изследват света на тройките. Трендът е особено силен в Ню Йорк. Според обзор от февруари 2026 г., мегаполисът наскоро беше обявен за един от петте „най-полиаморни щата“ в страната, благодарение на толерантността към алтернативния начин на живот и неконформистките общности.

Но запознати с тенденцията „hotwifing“ предупреждават: преди да отворите вратите на брачната спалня, комуникацията е от ключово значение.

„Основната разлика от изневярата не е в това какво се случва, а в това, което се случва преди акта: разговорът“, споделят изследователите от Wifey. „Всичко се обсъжда, договаря и дефинира според условията на самата двойка. За мнозина разговорът е мястото, където преживяването всъщност започва... той е може би най-вълнуващата част.“

Сред анкетираните двойки 71% твърдят, че високото ниво на доверие е от съществено значение, преди изобщо да се повдигне темата. В същото време 76% от т.нар. „горещи съпруги“ (hot wives) споделят, че преживяването е вкоренено в „емоционалната честност“, а не просто в секса.

„За много двойки тръпката не е в новостта, а в уязвимостта“, разкриват анализаторите. Те подчертават изненадващия факт, че за 74% от участниците очакването на акта е било „по-вълнуващо“ от самото му извършване.

„Планирането, откровеността, споделената фантазия – всичко това се гради заедно с времето“, посочват авторите на доклада. „И процесът не спира, когато преживяването приключи.“

Лейси и Дан, водещи на популярни подкасти за суинг, потвърждават, че това нетипично поведение е засилило взаимното им привличане. „Това ни кара да копнеем един за друг още повече“, признават те в изявление към проучването. „Не мисля, че хората извън този тип връзки могат да го разберат. Те си мислят, че сравняваш партньора си с другия, но истината е, че използваш преживяването, за да подобриш това, което имате заедно.“

Когато „зеленоокото чудовище“ на ревността се появи, Лейси и Дан разчитат на открит диалог. „Ревността е неизбежна. Въпросът е как се справяте с нея“, казват те. „Ако общувате и работите върху проблема, преживяванията ви ще станат по-добри. Това е градивен елемент за връзката.“

Д-р Тара, сертифициран сексолог, подкрепя това мнение. „Двойките, които успешно практикуват консенсуална немоногамия, са склонни да общуват изключително интензивно“, казва тя. „Те прекарват много повече време в обсъждане на граници, емоции и очаквания, отколкото традиционните моногамни двойки. Именно това ниво на емоционална интелигентност укрепва връзката, а не самата сексуална динамика.“

Хотуайфинг Консенсуална немоногамия Полиамория Отворени връзки Укрепване на брака Комуникация във връзките
