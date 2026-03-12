Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

С ръбското правителство обяви временна забрана за износ на петрол и петролни продукти до 19 март в отговор на енергийната криза. Мярката засяга най-вече съседните Босна и Херцеговина и България, към които през 2025 г. са били насочени най-големите количества бензин и евродизел.

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Целта е защита на вътрешния пазар от недостиг и рязко поскъпване на горивата.

Цените на бензина BMB 95 и евродизела вече се повишиха с около 4% спрямо февруари, като литър бензин струва 184 динара (1,56 евро), а евродизел – 203 динара (1,73 евро). Според анализите те са се върнали към нивата от януари 2025 г., когато бяха наложени по-строги американски санкции срещу петролната компания НИС. Тя която управлява най-голямата мрежа бензиностанции в страната. Оттам уверяват, че продажбите протичат нормално и без прекъсвания.

Енергиен ход срещу кризата: САЩ освобождават 172 млн. барела петрол

Енергийни експерти предупреждават, че ограничаването на цените при растящи международни котировки може да натовари бизнеса.

Според Сдружението на петролните компании намаляване на държавния акциз би смекчило въздействието на световното поскъпване върху крайните потребители.