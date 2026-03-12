Свят

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Целта е защита на вътрешния пазар от недостиг и рязко поскъпване на горивата

12 март 2026, 11:07
Източник: iStock Photos/Getty Images

С ръбското правителство обяви временна забрана за износ на петрол и петролни продукти до 19 март в отговор на енергийната криза. Мярката засяга най-вече съседните Босна и Херцеговина и България, към които през 2025 г. са били насочени най-големите количества бензин и евродизел.

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Цените на бензина BMB 95 и евродизела вече се повишиха с около 4% спрямо февруари, като литър бензин струва 184 динара (1,56 евро), а евродизел – 203 динара (1,73 евро). Според анализите те са се върнали към нивата от януари 2025 г., когато бяха наложени по-строги американски санкции срещу петролната компания НИС. Тя която управлява най-голямата мрежа бензиностанции в страната. Оттам уверяват, че продажбите протичат нормално и без прекъсвания.

Енергиен ход срещу кризата: САЩ освобождават 172 млн. барела петрол

Енергийни експерти предупреждават, че ограничаването на цените при растящи международни котировки може да натовари бизнеса.

Според Сдружението на петролните компании намаляване на държавния акциз би смекчило въздействието на световното поскъпване върху крайните потребители.

Източник: БГНЕС    
Сърбия петрол износ цени горива България
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

