Тайната среща във Флорида: Какво си казаха пратеникът на Путин и Стив Уиткоф

С рещата във Флорида беляза рядък момент на директен контакт между представители на Москва и Вашингтон. Руската делегация бе ръководена от Кирил Дмитриев, директор на Руския фонд за директни инвестиции (РФДИ). Дмитриев е смятан за един от ключовите финансови пратеници на Владимир Путин и често е използван за дискретни дипломатически мисии благодарение на западните си контакти (възпитаник на Станфорд и Харвард).

От американска страна домакин беше Стив Уиткоф, специален пратеник на президента Доналд Тръмп за Близкия изток. Участието на Джаред Къшнър (зет на Тръмп) и Джош Грюнбаум подчертава, че разговорите вероятно са надхвърлили темата за Украйна, засягайки икономически въпроси и регионалната сигурност в Близкия изток.



Въпреки че официално се съобщава за "разнообразни теми", анализатори посочват няколко основни направления:

Конфликтът в Украйна: Търсене на допирни точки за евентуално прекратяване на огъня.

Икономически санкции: Ролята на Дмитриев предполага разговори за бъдещото размразяване на икономическите канали.

Близкият изток: Ролята на Русия в стабилизирането на региона, предвид близките отношения на Къшнър и Уиткоф с Израел и арабските държави.

Стив Уиткоф подчерта в мрежата "Екс" (X), че екипите са се договорили „да поддържат контакт“, което в дипломацията е ясен сигнал за отворен канал за комуникация. Кирил Дмитриев отговори с благодарност, описвайки срещата като „продуктивна“.



Тази среща се провежда в момент на крайно обтегнати отношения и е знак, че новата администрация във Вашингтон залага на директна, макар и неофициална дипломация (т.нар. Back-channel diplomacy). Фактът, че срещата е във Флорида (близо до Мар-а-Лаго), а не във Вашингтон, допълнително подчертава специфичния ѝ характер.