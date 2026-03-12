„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая "Петрохан - Околчица"

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

С лучаят „Петрохан – Околчица“, който разтърси България, придоби драматичен нов обрат. Докато прокуратурата излезе с официален брифинг, за да обяви обединяването на разследванията и липсата на чуждо присъствие при смъртта на шестимата души, майката на единия от откритите мъртви – Николай Златков, Ралица Асенова, направи шокиращи разкрития.

В емоционален и детайлен отговор на институционалните твърдения, тя обвини разследващите в системни лъжи, некомпетентност и опити за „потулване“ на истината.

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

„Шесторно убийство, а не административен казус“

Един от най-силните упреци на Асенова е насочен към фокуса на разследващите върху второстепенни детайли, като проблемите в частното училище, където е учила най-младата жертва.

„Какво ни обяснявате за частното училище? Оставете го намира това училище и прекрасните хора, които работят там. Това е поредното отвличане на внимание! Говорим тук за шесторно убийство, драги!!! Защо се занимавате с училище и тормозите и родители и деца? Говорете за съществените неща! ШЕСТ УБИТИ ЧОВЕКА, ЕДНО ОТ КОИТО Е ДЕТЕ!“

Противоречията в експертизите: „Сляпото раняване“

Майката на Николай поставя под сериозно съмнение балистичните данни, изнесени от прокуратурата. Докато обвинението твърди, че изстрелите са произведени „от упор“ и сочат към самоубийство или вътрешен конфликт, Асенова разкрива информация от съдебния лекар:

Майката на Николай от „Петрохан“: Забраниха ми да видя сина си, за да не „замърся“ разследването

„Защо не ни говорихте днес за оръжието на местопрестъплението? За Ники беше казано – сляпото огнестрелно раняване – това означава, че има входна рана, но няма изходна! Това поражда много въпроси, не мислите ли? Как ако е от упор убит синът ми, проектила ще е заседнал в тилната кост?“

Тя пита риторично и какво се е случило с първоначалните данни за открити вещества: „Защо не ни говорихте за фенобарбитала? Какво стана с него? Забравихме ли за него?“

Битката за достъп до истината: „Кочина е меко казано“

Ралица Асенова разкрива мащабен институционален хаос по отношение на прехвърлянето на делата и достъпа до доказателствата. Тя твърди, че обединяването на двете производства не е инициатива на прокуратурата, а резултат от нейното входирано искане от 13 февруари, на което досега никой не е отговорил.

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков, за да не "замърси" разследването

„Защо телата трябваше да седят във Враца един месец? И ние дори да не можем да ги видим? Колко улики и доказателства бяха загубени и заличени? Излагацията е покъртителна.“

Още по-заплетена е ситуацията с достъпа до документите. Въпреки че по време на брифинга беше обявено, че исканията на майката са удовлетворени, Асенова твърди, че разследващият орган на терен не е имал представа за това.

„Русата леличка каза, че исканията, които са ми удовлетворили, са при разследващия орган. Е, да, ама не. Разследващият орган нямаше идея за всичко това днес... той пое ангажимент да потърси материалите, защото не са при него. Тази жена на брифинга не е лошо да се информира по-добре за нелепиците, които обявява публично, защото не са истина.“

„Мотивите на кого?“

Майката реагира остро и на обявените нови експертизи – психолого-психиатрична, сексологична и теологична, които трябва да изяснят отношенията в групата.

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

„Мотивите на кого??? Самоубийство ли разследвате или убийство? Защото в постановлението, което получихме вчера... пише, че РАЗСЛЕДВАНЕТО Е ЗА УМИШЛЕНО УМЪРТВЕНИ ЛИЦА! Безобразията нямат край!“

Според нея тези действия са поредното „поругаване на близките“ и опит за размиване на отговорността. Асенова завършва с призив за споделяне на истината и искане за оставки заради „безобразията, некомпетентността и лъжите“, които семейството е принудено да изтърпява месец и половина след трагедията.

Официалните данни от брифинга:

Банкова тайна: Вдигната за 44 сметки; НПО-то на Калушев е получило 300 000 лв. за 4 години.

Експертизи: Прокуратурата твърди, че изстрелите са от упор (при момчето и Николай) и от непълен упор (при Калушев).

Версия: Няма следи от външни лица на двете местопроизшествия; разследва се дейността на НАКЗТ и „Националната агенция по контрол и защита на територията“.

Хижа "Петрохан": Кучетата са починали от задушаване с въглероден диоксид.

Разминаването между официалната версия и прекия разказ на Ралица Асенова поставя под огромен обществен натиск разследващите органи в София и Враца.

Ето целия пост на Ралица Асенова във Фейсбук: