„Добрият крал Хари“: Даяна подготвяла по-малкия си син за трона вместо Уилям

Шокиращи разкрития на близък довереник на покойната принцеса на Уелс хвърлят нова светлина върху детството на двамата братя. Докато принц Уилям е бил плахо дете, Даяна е виждала в Хари потенциал за монарх и дори му е дала средновековен прякор

12 март 2026, 10:20
П ринцеса Даяна е вярвала, че трябва да подготви принц Хари за възможността един ден да стане крал, споделя нейн близък приятел, пише People.

Като по-голям брат, принц Уилям (днес на 43 години) е бил наясно със съдбата си. Той обаче е бил срамежлив и до известна степен резервиран към бъдещата си кралска роля – нещо, което майка му е усещала.

Нейният довереник и приятел, ветеранът в кралската журналистика Ричард Кей, разказа за чувствата на Даянa.

„Мисля, че Уилям се оказа малка изненада. Той беше срамежлив млад мъж“, казва Кей.

„Определено, докато майка му беше още жива, тя ми споделяше, че никога не е мислила, че Уилям наистина иска „най-високия пост“, както тя наричаше идеята, че един ден той ще носи короната“.

„В съзнанието си тя подготвяше почвата за възможността точно Хари да наследи баща си“, добавя той.

„Тя имаше прякор за Хари: наричаше го „Добрия крал Хари“ – препратка към средновековните времена“, добавя още той.

Но опитният кралски автор продължава: „Нещата не се случиха по този начин и мисля, че всички сме по-скоро благодарни за това“.

Той повдигна темата за това как в миналото някои хора са спекулирали, че принцеса Маргарет би била по-подходяща за ролята на монарх от принцеса Елизабет.

„Консенсусът беше: „получихме правилния човек“. И смятам, че получихме правилния човек в лицето на Уилям като принц на Уелс“, казва той.

Кей отбеляза как принц Уилям е „израснал“ в ролята си и е приел тази съдба, със съпругата си Кейт Мидълтън до себе си.

„Това, което ми харесва в него, е, че той предлага доста по-различни начини за подход към кралската власт“, добавя Кей.

„Той осъзнава, че някои аспекти на модерната монархия са допотопни и не резонират добре със съвременното общество. Мисля, че е наясно, че ще трябва да направи големи промени, за да гарантира нейното оцеляване“, добавя Кей.

Журналистът и принцеса Даяна стават близки приятели, след като той започва да отразява кралските дела и да предава информация за нейния живот. Тя го информирала поверително, когато искала нейната гледна точка да бъде представена в често критичните вестници по онова време. Двамата дори са ходили заедно на кино.

Даяна загина през август 1997 г. на 36-годишна възраст след автомобилна катастрофа в Париж. Кей и преди е споделял, че двамата са провели телефонен разговор вечерта преди трагедията. В интервюто си за Palace Confidential Кей погледна назад към своята 40-годишна кариера, голяма част от която е преминала в отразяване на кралското семейство.

Принц Уилям и принц Хари, които в момента са в обтегнати отношения, за последно бяха забелязани заедно през август 2024 г. на възпоменателната служба за техния чичо, лорд Робърт Фелоуз, в Норфолк. Източници обаче разкриха, че братята са спазвали дистанция, седели са отделно и са избягвали всякаква комуникация по време на събитието.

Братята се събраха при откриването на статуята на покойната им майка през юли 2021 г., в деня, в който тя щеше да навърши 60 години. Те бяха заедно и по време на погребалните ритуали за кралица Елизабет през септември 2022 г. Въпреки това, когато Хари посети Великобритания заради свои благотворителни каузи през септември 2025 г., принцовете се намираха само на 13 километра един от друг, но не се срещнаха.

Източник: People    
