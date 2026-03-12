Любопитно

От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

Президентът прогнозира политическо бъдеще за популярния боксьор, обещавайки му пълна подкрепа

12 март 2026, 12:00
От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп посети логистичната база Verst Logistics в Хийброн, Кентъки, където очерта новите си икономически приоритети. Истинската сензация обаче предизвика появата на сцената на боксьора и мега-инфлуенсър Джейк Пол, когото Тръмп официално „благослови“ за бъдеща кариера в политиката.

Шоу и политика: Тръмп и Джейк Пол на една сцена

Докато основната тема на събитието беше американското производство и икономическата стабилност, присъствието на Джейк Пол открадна шоуто. Тръмп не пестеше суперлативи за популярния спортист и подкастър, който активно подкрепяше кампанията му.

„Този човек има невероятен кураж. Той е борец – и на ринга, и в живота“, заяви Тръмп пред бурните възгласи на работниците в склада.

Кулминацията настъпи, когато президентът прогнозира, че Пол ще се кандидатира за политически пост в близко бъдеще.

Тръмп и Джейк Пол – неочакваното дуо, което взриви Кентъки
8 снимки
Доналд Тръмп Джейк Пол
Доналд Тръмп Джейк Пол
Доналд Тръмп Джейк Пол
Доналд Тръмп Джейк Пол

„Ако той го направи – а аз мисля, че ще го направи – той има моята пълна и безусловна подкрепа“, добави Тръмп. Двамата дори завършиха събитието с емблематичния танц на президента под звуците на „Y.M.C.A.“, което веднага се превърна в най-споделяното видео в социалните мрежи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

Фокус върху икономиката и „произведено в Америка“

В по-сериозната част от речта си, проведена сред контейнери и опаковъчни машини, Тръмп подчерта значението на логистичния сектор за американската мощ.

  • Цените на стоките: Президентът обеща нови мерки за намаляване на разходите за живот и по-ниски цени на енергията за бизнеса.
  • Местно производство: Тръмп подчерта, че обекти като Verst Logistics са гръбнакът на страната и обеща допълнителни данъчни облекчения за компании, които запазват работните си места в САЩ.
  • Борба с инфлацията: Той увери гласоподавателите в Кентъки, че администрацията му работи денонощно, за да направи страната „отново достъпна за средната класа“.

Посещението имаше и ясен предизборен привкус. Тръмп използва трибуната, за да подкрепи местни политически съюзници и да атакува своите критици в Конгреса, демонстрирайки, че държи здраво юздите на Републиканската партия.

Анализаторите отбелязват, че съюзът между Тръмп и фигури като Джейк Пол е стратегически ход за привличане на младите гласоподаватели (Gen Z), които традиционно са по-далеч от класическата политика, но следят всяка стъпка на своите идоли в интернет.

Доналд Тръмп Джейк Пол Политика Икономика на САЩ Предизборна кампания Млади гласоподаватели Инфлуенсър Подкрепа Местно производство Шоу и политика
Последвайте ни

По темата

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им

Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им

Джинеон Бек: 31-годишният мъж, който реши 60-годишната задача за

Джинеон Бек: 31-годишният мъж, който реши 60-годишната задача за "движещия се диван"

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

pariteni.bg
Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неприлично богати: В света има все повече милиардери

Неприлично богати: В света има все повече милиардери

Любопитно Преди 18 минути

Шефът на SpaceX и Tesla Илон Мъск остава най-богатият човек в света за втора поредна година

<p>НС прие&nbsp;нови санкции срещу дискриминацията</p>

НС прие на второ четене нови санкции срещу дискриминацията

България Преди 20 минути

Повишава се глобата за всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание

Снимката е илюстративна

Самолетът на „Страшния съд“ отново в небето над САЩ

Свят Преди 40 минути

Секс, лъжи и църковни милиони: Папа Лъв XIV отстрани епископ заради посещения в бордеи

Секс, лъжи и църковни милиони: Папа Лъв XIV отстрани епископ заради посещения в бордеи

Свят Преди 41 минути

Светият престол официално прие оставката на епископ Емануел Шалета от Сан Диего, след като разследване го свърза с мексикански публични домове и мащабни финансови злоупотреби с църковни средства

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

България Преди 42 минути

Ситуацията е изключително лоша, заяви Цончо Ганев

Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“

Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 48 минути

Номинираните за „Оскар“ ще получат подаръчни торбички на стойност 350 000 долара, включващи луксозни ваканции в Коста Рика и Лапландия, козметични процедури, липосукция, златни лакомства и дори консултации за предбрачни договори

Задържаният за подкуп служител на ГДБОП бе оставен в ареста и на втора инстанция

Задържаният за подкуп служител на ГДБОП бе оставен в ареста и на втора инстанция

България Преди 1 час

Какво представляват неправителствените организации и защо около тях често има спорове?

Какво представляват неправителствените организации и защо около тях често има спорове?

Любопитно Преди 1 час

Надежда Цекулова е гост в подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от "Тройка на разсъмване"

<p>ГЕРБ-СДС предлага добавките за Великден и Коледа да се изплащат ежегодно</p>

ГЕРБ-СДС внесе предложение великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно - през март и декември

България Преди 1 час

Предвижда се помощта да се отпуска служебно на хора, които вече получават социална подкрепа

„Hotwifing“– новата секс тенденция, която обещава да спаси брака ви

„Hotwifing“– новата секс тенденция, която обещава да спаси брака ви

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване показва, че „hotwifing“ – практиката съпруги да имат интимни връзки с други мъже с подкрепата на партньора си – засилва доверието и емоционалната близост при 71% от двойките чрез радикална честност и споделени фантазии

На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

България Преди 2 часа

Предвиждат се до 15 години затвор за извършване на сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

Свят Преди 2 часа

Скептични потребители в социалните мрежи веднага реагираха с обвинения, че инфлуенсърите получават възнаграждения от правителството на ОАЕ – твърдения, които неколцина от тях категорично отрекоха

,

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

България Преди 2 часа

Според баща ѝ очакванията са тя да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до 6 месеца

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

България Преди 2 часа

Общо подкрепата ще е над 31 млн. евро

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Любопитно Преди 2 часа

Парис оспорва действията на изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн, обвинявайки ги в лошо управление на средствата, поставяне на личните им интереси на преден план и липса на адекватна финансова прозрачност

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Свят Преди 2 часа

Целта е защита на вътрешния пазар от недостиг и рязко поскъпване на горивата

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Никол Кидман проговори за развода с Кийт Ърбън: Какво се е случило зад кулисите

Edna.bg

Лилия Абаджиева с гипс и 2 фрактури след инцидент на сцена

Edna.bg

Националите отново ще домакинстват в Пловдив

Gong.bg

Собственикът на Берое: През ума не ми минава вариант с изпадане, съдията на мача с Левски ме тревожи

Gong.bg

Откриха мъртъв мъж в дома му в Софийско, разследват умишлено убийство

Nova.bg

Намериха тяло на бебе на сметище в Сливен

Nova.bg