От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп посети логистичната база Verst Logistics в Хийброн, Кентъки, където очерта новите си икономически приоритети. Истинската сензация обаче предизвика появата на сцената на боксьора и мега-инфлуенсър Джейк Пол, когото Тръмп официално „благослови“ за бъдеща кариера в политиката.

Шоу и политика: Тръмп и Джейк Пол на една сцена

Докато основната тема на събитието беше американското производство и икономическата стабилност, присъствието на Джейк Пол открадна шоуто. Тръмп не пестеше суперлативи за популярния спортист и подкастър, който активно подкрепяше кампанията му.

„Този човек има невероятен кураж. Той е борец – и на ринга, и в живота“, заяви Тръмп пред бурните възгласи на работниците в склада.

Кулминацията настъпи, когато президентът прогнозира, че Пол ще се кандидатира за политически пост в близко бъдеще.

„Ако той го направи – а аз мисля, че ще го направи – той има моята пълна и безусловна подкрепа“, добави Тръмп. Двамата дори завършиха събитието с емблематичния танц на президента под звуците на „Y.M.C.A.“, което веднага се превърна в най-споделяното видео в социалните мрежи.

Фокус върху икономиката и „произведено в Америка“

В по-сериозната част от речта си, проведена сред контейнери и опаковъчни машини, Тръмп подчерта значението на логистичния сектор за американската мощ.

Цените на стоките: Президентът обеща нови мерки за намаляване на разходите за живот и по-ниски цени на енергията за бизнеса.

Местно производство: Тръмп подчерта, че обекти като Verst Logistics са гръбнакът на страната и обеща допълнителни данъчни облекчения за компании, които запазват работните си места в САЩ.

Борба с инфлацията: Той увери гласоподавателите в Кентъки, че администрацията му работи денонощно, за да направи страната „отново достъпна за средната класа".

Посещението имаше и ясен предизборен привкус. Тръмп използва трибуната, за да подкрепи местни политически съюзници и да атакува своите критици в Конгреса, демонстрирайки, че държи здраво юздите на Републиканската партия.

Анализаторите отбелязват, че съюзът между Тръмп и фигури като Джейк Пол е стратегически ход за привличане на младите гласоподаватели (Gen Z), които традиционно са по-далеч от класическата политика, но следят всяка стъпка на своите идоли в интернет.