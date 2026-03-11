Иран: Почваме пълномащабна война

И рански източник от службите за сигурност заяви пред „Ал-Джазира“, че продължаващите американски атаки срещу страната може скоро да доведат до появата на нов театър на конфликт.

„Регионалната война скоро ще навлезе в нова фаза“, каза служителят, пожелал анонимност.

„Както казахме от самото начало, ако Съединените щати допуснат такава грешка, ситуацията ще стане много по-сложна. Скоро друг ключов проток ще се изправи пред същата съдба като Ормузкия,“ обяви източникът, без да предостави повече подробности.

Друг ключов проток в региона е Тиранският на изхода от Червено море, който може да бъде контролиран от Йемен, където Хутите имат близки връзки с режима в Иран.

„Плановете за сигурност и отбрана на Иран са поетапни и постепенни и все още имаме много карти за изиграване“, каза източникът

Междувременно Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че времето за реакции е приключило и, че е готов за пълномащабна война.

Ормузкият проток вече е забранена зона и нито литър петрол няма да премине без разрешението на Иран, обявиха от елитната военна сила и поясниха, че са нанесли ударите по три кораба в Персийския залив, които според тях са свързани със САЩ и Израел.

Иранският президент Масуд Пезешкян обяви, че Техеран остава ангажиран с регионалния мир, но настоява, че войната може да приключи само ако бъдат признати неговите „законни права“ и настоя за плащане на репарации и международни гаранции срещу бъдещи атаки против Иран.