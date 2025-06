Иран екзекутира мъж по обвинение в шпионаж

С лед среднощните удари на САЩ по ирански ядрени съоръжения, в Ислямската република е бил екзекутиран мъж по обвинение в шпионаж, съобщи днес свързаната с Революционната гвардия полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним (Tasnim), цитирана от ДПА.

Екзекуцията е била извършена в град Исфахан, който стана и обект на американските бомбардировки съобщи агенцията, съобщи Тасним.

След скорошните събития в Иран се пораждат все повече опасения, че държавата може да арестува и екзекутира критици на режима за предполагаемо сътрудничество с израелската служба за външно разузнаване Мосад.

The regime in Iran is racing, under cover of war to execute protester Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh (27). Arrested in 2023, tortured for 3 months, and sentenced to death by Judge Salavati on a 2,000-page “espionage” case , based SOLEY on possession of an empty pistol magazine… pic.twitter.com/jfQQePQglz