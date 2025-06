Макрон събира френския Съвет за национална отбрана и сигурност

П резидентът на Франция Еманюел Макрон разговаря с президента на Иран Масуд Пезешкиан и обяви, че събира тази вечер френския Съвет за отбрана, предаде Франс прес.

По време на разговора с Пезешкиан Макрон призова иранския си колега за деескалация и за най-голяма сдържаност, за да се позволи завръщането към пътя на дипломацията.

Макрон призова Пезешкиан и за незабавното освобождаване на двамата френски граждани Сесил Колер и Жак Пари, които са задържани в Иран от няколко години.

"I'm convinced there's a way to end the war and avoid greater risks."

He said both sides agreed to speed up EU-Iran nuclear talks.

