Индия започва проверка на всички самолети "Боинг 787"

П равителството на Индия започна проверка на всички самолети "Боинг 787" след катастрофата на авиокомпания "Еър Индия", която отне живота на най-малко 270 души, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от днес на министъра на авиацията. Той добави, че властите разследват всички възможни причини.

Авиационният регулатор нареди вчера на "Еър Индия" да извърши допълнителни проверки на техническото обслужване на самолетите "Боинг 787-8/9", оборудвани с двигатели GEnx, включително и оценка на някои параметри при излитане, тестове на електронния контрол на двигателя и проверки, свързани с горивото на двигателя.

"Също така, дадохме нареждане да се увеличи наблюдението на самолетите модел 787. В момента Индия разполага с 34 такива", заяви министърът на авиацията Рам Мохан Найду на пресконференция в Делхи, без да каже дали проверките се отнасят за всички индийски авиолинии.

Колко безопасен е самолетът Boeing 787 Dreamliner?

"Осем самолета вече бяха инспектирани", добави той.

Самолетите обаче не са били спрени от полети, въпреки че източник на Ройтерс заяви вчера, че индийското правителство обмисля този вариант.

