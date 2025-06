„Сбогом, Индия“ - последното видео на британска двойка преди трагичния полет на Air India

Б ританска двойка засне трогателно видео минути преди да се качи на обречения полет на Air India, с който приключи последното им пътуване.

Джейми Мийк и неговият партньор Фионгал Грийнлоу-Мийк бяха сред пътниците на полет AI171 с Boeing 787-8 Dreamliner, който се разби малко след излитане от Ахмедабад, Индия, в четвъртък, 12 юни. Това съобщи братът на Джейми - Ник Мийк - пред британския вестник The Times.

По негови думи, семейството е очаквало 44-годишният Джейми и 39-годишният Фионгал да се приберат у дома около 18:30 ч. в деня на катастрофата. Двойката, която управлява уелнес центъра The Wellness Foundry, е била на 10-дневен ритрийт в Индия.

„Майка ни гледаше кучето му, докато беше на пътуване“, сподели Ник. „В момента тя е в шок. Всичко е прекалено прясно и трудно за възприемане. Научихме новината преди едва няколко часа.“

Малко преди трагедията, Джейми и Фионгал публикуваха кратко видео в Instagram, което по-късно бе разпространено от множество медии в платформата X (бившият Twitter). В него двамата изглеждат спокойни и щастливи, подготвяйки се за полета обратно към Великобритания.

„Току-що сме на летището, качваме се“, казва Фионгал във видеото. След това се обръща към камерата с думите: „Сбогом, Индия“, а Джейми допълва, че ги очаква „10-часов полет обратно до Англия“. В шеговит тон Фионгал добавя: „Най-важното е да не губиш търпение с партньора си“, на което Джейми отвръща усмихнато: „Току-що ми се скара, докато пиеше чай на летището! Явно не си научил нищо.“

