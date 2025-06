Трагедията с "Дриймлайнър" в Индия: Какво свали модерния самолет?

Е ксперти от индийската авиационна индустрия казват, че е рано да се определи причината за вчерашната самолетна катастрофа в Ахмедабад и че трябва да се изчакат резултатите от разследването, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Самолет "Боинг 787 Дриймлайнер" на авиокомпания "Еър Индия", изпълняващ полет за Лондон с 242 души на борда, се разби в общежитие за лекари малко след излитането си от международното летище "Сардар Валабхбаи Пател". При катастрофата оцеля само един от хората на борда. Една от двете черни кутии на самолета бе открита по-рано днес.

Air India's 787-8: Tragedy in Ahmedabad



In what has become the first fatal accident for the relatively modern Boeing 787 Dreamliner, an Air India Boeing 787-8 registered VT-ANB flying on the Ahmedabad (AMD) - London Gatwick (LGW) sector as flight number AI-171, has crashed on… pic.twitter.com/3R8Njhkh7f