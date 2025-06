Крал Чарлз отдаде почит на жертвите от авиокатастрофата в Индия

Б ританският крал Чарлз Трети и други високопоставени представители на кралското семейство носеха черни ленти по време на днешния военен парад в знак на уважение към жертвите на самолетната катастрофа на компанията "Еър Индия", предаде Ройтерс.

Самолетът "Боинг 787-8 Дриймлайнър", пътуващ за Лондон, се разби в четвъртък малко след излитането си от град Ахмедабад, Индия. При катастрофата загинаха най-малко 270 души – най-тежката авиационна катастрофа от десетилетие насам. Само един от всички хора на борда на самолета оцеля, като сред загиналите има 52 британски граждани.

Крал Чарлз поиска промените в церемонията "в знак на уважение към загиналите, семействата, които са в траур, и всички общности, засегнати от тази ужасна трагедия", заяви говорител на Бъкингамския дворец.

A minute’s silence for victims of the Air India plane disaster was held on Saturday at a London birthday parade for King Charles III, in which some members of the royal family also wore black arm bands.https://t.co/xRgsNhqTu0 — The Witness (@WitnessKZN) June 14, 2025

След като Чарлз инспектира парада по случай Официалния рожден ден на краля, бе запазена минута мълчание. Официалният рожден ден на краля е денят, в който официално се отбелязва рожденият ден на монарха, без значение кога в действителност е роден той. Рожденият ден на Чарлз Трети всъщност е на 14 ноември.

King Charles Honours Indian Air Crash Victims At Birthday Parade



A minute’s silence for victims of the Air India plane disaster was held on Saturday at a London birthday parade for King Charles III, in which some members of the royal family also wore black arm bands.… pic.twitter.com/wZKoLj2DEO — Channels Television (@channelstv) June 14, 2025

За втора поредна година Чарлз, който все още се лекува от рак с неизяснен характер, мина с карета по алеята покрай Бъкингамския дворец, придружен от кралица Камила, след което бе поздравен от войниците, съобщи Франс прес. Кралят беше облечен във военна униформа, а кралица Камила носеше елегантен тоалет в кремав цвят.

King Charles Honours Indian Air Crash Victims At Birthday Parade



A minute’s silence for victims of the Air India plane disaster was held on Saturday at a London birthday parade for King Charles III, in which some members of the royal family also wore black arm bands.#India… pic.twitter.com/ADNVl3s5D8 — Amaebo (@Amaebo3) June 14, 2025

Кралят беше последван от брат си принц Едуард и сестра си принцеса Анна, както и от сина си и престолонаследник Уилям. И тримата бяха на коне и облечени във военно облекло. Принцеса Кейт, съпругата на принц Уилям, също присъстваше с децата си Джордж, Шарлот и Луи.

'Respect for the lives lost': UK Royal family's tribute to #AhmedabadPlaneCrash victims; moment of silence observed



King Charles III and other members of the royal family wore black armbands and observed a minute’s silence during his official birthday parade on Saturday. pic.twitter.com/FA9kOl49CB — Ravinder Singh🇬🇧 (@ravindraJourno) June 14, 2025

Присъстваше и малка група активисти срещу монархията, които развяваха жълти знамена с надпис: "Това не е моят крал".

Парадът завърши с въздушно шоу, което кралското семейство наблюдаваше от балкона на Бъкингамския дворец.

Традицията на този парад води началото си от управлението на Джордж Втори през 1748 г., който, въпреки че е роден на 30 октомври, искал да се възползва от хубавото време, за да отпразнува рождения си ден.

Вижте повече в нашата галерия :

Не пропускайте още от Vesti.bg:

Зеленски: Украйна спря руското настъпление в Сумска област, сраженията са на границата

Москва обяви успех: Нова технология за защита от дронове е преминала мащабни тестове