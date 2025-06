Пореден ирански ядрен учен е елиминиран при израелски удар

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че е инструктирал армията да засили атаките срещу "символите на режима" в иранската столица Техеран, за да го дестабилизират, предаде Ройтерс.

"Трябва да нанесем удари по всички символи на режима и механизмите за потискане на населението като (милициите) "Басидж", както и по главните опори на режима като Революционната гвардия", заяви Кац в изявление.

Сателитни снимки показват щетите по иранския ядрен обект след израелските удари

Израелската армия коментира, че е извършила въздушни атаки край Керманшах и Табриз в Западен Иран, предаде Асошиейтед прес.

От ЦАХАЛ казаха, че тази сутрин 25 изтребителя са поразили "хангар за ракети и компоненти на площадка за изстрелване (на ракети)". От АП посочиха, че има сведения за стрелба на противовъздушната отбрана в района.

Засега няма потвърждение от иранска страна, че обектите са поразени. Ислямската република не е коментирала загубите на въоръжените си сили от началото на конфликта с Израел.

Senior Iranian nuclear scientist reported eliminated as Israeli defense minister orders the air force to target key regime symbols, officials https://t.co/8RajUoBOfO