Сателитни снимки показват щетите по иранския ядрен обект след израелските удари

И зраелски самолети са бомбардираха строящ се ядрен реактор в централен Иран по време на вълната от въздушни удари на седмия ден от конфликта между двете страни, съобщи Newsweek .

(Във видеото: Проф. Янко Янев: Няма изтичане на радиация след атаките на Израел върху ядрената инфраструктура на Иран)

На сателитни снимки се вижда дупка в куполовидния покрив на съоръжението, причинена от взрива. Международната агенция за атомна енергия потвърди щетите и заяви, че по време на удара не е имало ядрен материал.

Satellite images from Maxar Technologies released on June 19 showed damage to Iran's nuclear reactor in Arak. A comparison of images from June 18 and 19 shows that the reactor dome has been breached at the top of the structure. pic.twitter.com/ej8Xq7YGkF