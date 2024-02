Хирург изгорил инициалите си в черния дроб на пациент по време на трансплантация

С аймън Брамхол завършил трансплантацията на черен дроб на свой пациент през 2013 г. Брамхол, който сега е на 59 години, използвал електрически лъч, за да изгори буквите "С" и "Б" в органа, който току-що поставил на пациента.

Лекарят е белязал новия черен дроб на нищо неподозиращата жена със своите инициали. Но друг хирург открил инициалите по време на последваща операция, когато органът отказал около седмица по-късно.

Трансплантацията на черен дроб през 2013 г. в болница в Бирмингам, Англия, е един от двата случая, в които уважаваният някога лекар е изгорил инициалите си върху орган на пациент, според официалните дисциплинарни документи. По думите му той го правел, за да се освободи от стреса по време на дългите и трудни операции по трансплантация, съобщава "Гардиън".

