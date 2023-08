Жена получи матката на сестра си по време на успешна трансплантация във Великобритания

Х ирурзи извършиха първата за Великобритания трансплантация на матка на пациентка, донор стана сестра й, съобщи Пи Ей мидия/ДПА.

На 34-годишна омъжена жена бе трансплантирана матка по време на операция, продължила девет часа и двадесет минути в болница Чърчил в Оксфорд. Донорката - 40-годишната й сестра, има семейство, родила е две деца и е пожелала да дари матката си. Пациентката, която живее в Англия и предпочита да запази анонимността си, е замразила свои яйцеклетки с намерението по-късно през годината да премине през процедури за ин витро оплождане.

Водещи хирурзи на операцията, осъществена в началото на февруари, били проф. Ричард Смит, ръководител клиника в благотворителната организация Womb Transplant UK и консултант по гинекологична хирургия в болница Imperial College Healthcare NHS Trust, и Изабел Кирога, консултант по хирургия в Oxford Transplant Centre, част от болниците на университета Оксфорд.

The first-ever womb transplant in the UK has been hailed as the "dawn of a new era" in fertility treatment https://t.co/HZTODsu4wU