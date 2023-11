Извършиха първата в света трансплантация на цяло око и лице в САЩ

М едици в САЩ са извършили първата в света трансплантация на цяло око, става известно от съобщение за пресата, публикувано на уебсайта на Нюйоркския университет "Лангон" (NYULH), предаде ТАСС.

"Екип от хирурзи от NYULH извърши първата в света трансплантация на цяло око и част от лицето на 46-годишен ветеран от войната от Арканзас, който е оцелял след нараняване от електрически ток с високо напрежение по време на работа", се казва в съобщението.

Surgeons in New York perform the first whole-eye transplant in a human, an accomplishment being hailed as a breakthrough even though the patient has not regained sight in the eye. https://t.co/iZgyUQRdD7