Хаос, гняв, сблъсъци - огромен протест разтърси Франция

Сред тях е болничната медицинска сестра Ая Туре, която постави пръст на пулса на народното недоволство срещу правителството на президента Еманюел Макрон.

"Писна ми. Наистина, наистина ми е писнало", казва тя, цитирана от "Асошиейтед прес".

"Тези хора, които ни управляват, нямат никаква представа за реалните проблеми. Ние плащаме цената", посочва Туре.

Стачки спряха днес парижкото метро и нарушиха други услуги, в същото време улиците са залети от демонстранти, а полицията отговаря със сълзотворен газ на недоволството на хората.

Протестиращите смятат, че последните осем години, през които е на власт френският президент са направили богатите по-богати, но са донесли малко други ползи. Простите засилват натиска върху Макрон и новоназначения премиер Себастиан Льокорню.

Борбата се води не само по улиците, но и в парламента на Франция, която потъва в спирала на огромен държавен дълг, а опитите да се намали бюджетният дефицит заплашват обществените услуги и социалните разходи.

"Не знам как е възможно дори да се обмисля възможността за икономии на разходи", посочва пред АП Клара Симон, студентка по история, която марширува в тълпата от демонстранти в Париж, размахвайки плакат с надпис: "Университетът е в опасност".

"Вече няма пари за сапуни в тоалетните в университета, няма пари за поправяне на седалка, когато е счупена. Ядосана съм, защото икономическото и социално положение във Франция се влошава всяка година", добавя тя, изразявайки гнева на протестиращите срещу съкращенията в бюджета.

Противниците на Макрон се оплакват, че финансираните от данъкоплатците обществени услуги – безплатни училища и държавни болници, субсидирано здравеопазване, обезщетения за безработица и други социални мерки, които са ценени във Франция, се подкопават от неговите правителства, които се препъват от криза в криза, откакто той разпусна парламента през 2024 г., предизвиквайки избори, които дадоха долната камара на опозицията.

Левите партии и техните поддръжници искат богатите и бизнесът да плащат повече, за да помогнат за овладяване на дълговете на Франция, вместо да се съкращават социалните разходи.

"Трябва да намерим пари, където има пари", смята Пиер Куроа, 65-годишен пенсиониран държавен служител.

В търсене на подкрепа за затягането на коланите, Льокорню намали доживотните обезщетения за бивши министри от правителството, до голяма степен символична стъпка и отхвърли изключително непопулярните предложения за премахване на два официални празника.

Той също така се среща с лидери на опозицията и синдикатите, за да се опита да постигне консенсус за бюджет, но близките му отношения с Макрон го поставят на огневата линия. За протестиращите новият премиер е просто подчинен на президента, виновен за проблемите.

Още в първия ден на Льокорню на поста Франция беше обхваната от антиправителствените протести, барикади в пламъци и сълзотворен газ, като демонстрантите осъдиха съкращенията на бюджета и политическите сътресения.

Кампанията „Блокирай всичко“ стана прелюдия за още по-големите демонстрации днес.

"В продължение на десетилетия ние плащахме на богатите, плащахме на милиардерите, плащахме на капиталистите, а те изпразниха джобовете ни", заявява пред АП представителят на синдиката на автомобилните заводи Жан Пиер Мерсие.

"И днес, уж, трябва да изплатим дълга и отново само от работниците се иска да платят, независимо дали сме наети, инвалиди или пенсионери", добавя той.

Както и миналата седмица, правителството разположи огромен брой полицаи по улиците – общо около 80 000, за да поддържат реда в четвъртък. На полицията също беше наредено да разбива блокадите и да направи всичко възможно протестиращите да не пречат на останалите французи.

Министерството на вътрешните работи съобщи за 181 ареста в цялата страна и за над 450 000 демонстранти извън Париж, с протести в големи и малки градове. Парижката полиция обяви, че 55 000 души са марширували в столицата. Оценките на синдикатите са двойно по-големи, като се съобщава за над 1 милион стачкуващи и протестиращи в цяла Франция.

В знак на гняв заради предстоящите бюджетни съкращения, синдикатите от различни сектори настояват за повече разходи за обществени услуги, по-високи данъци за богатите и отмяна на широко оспорваната държавна пенсионна реформа, пише France24 .

Напрежението се ескалира в Рен, в северозападна Франция, като се съобщава за сблъсъци между полицията и демонстранти.

„Хора нарушават обществения ред, като хвърлят снаряди по полицията. Дистанцирайте се от тези насилници“, заяви местната префектура в X.

Журналист от France Télévisions и полицай са били ранени в Лион по време на сблъсъци между силите за сигурност и група маскирани протестиращи начело на марш срещу мерките за строги икономии, съобщават префектурата и репортери на AFP.

Инцидентите избухнаха около 90 минути след началото на демонстрацията, която дотогава привличаше мирно няколко хиляди души в центъра на града. Около 12:30 ч. полицията изстреля големи количества сълзотворен газ и няколко шокови гранати в отговор на снаряди, хвърлени от облечени в черно протестиращи, водещи похода, съобщиха журналисти на AFP.

Префектурата съобщи за „многобройни снаряди и взривове от фойерверки“, насочени към полицията от предната част на шествието, което тя описва като „съставено от много лица с висок риск, пречещи на синдикатите да напреднат“.

По време на сблъсъците журналист на France Télévisions е получил изгаряния и шум в ушите, след като е бил ударен в гърба, въпреки че не е ясно дали нараняването е причинено от фойерверк или полицейска граната. Той е бил откаран в болница. Полицай също е „загубил зъб“, след като е бил ударен от снаряд, съобщи префектурата.

„Обложете богатите с данъци“: Плакати на марша в Париж подчертават искането за данък върху богатството

По време на протеста в Париж бяха видими множество табели с надпис „Обложете богатите с данъци“.

Докато президентът Еманюел Макрон търси изход от политическата безизходица във Франция, левите законодатели обвързаха подкрепата си с предложение за данък върху най-богатите домакинства, вдъхновено от плана на икономиста Габриел Цукман за по-прогресивно данъчно облагане.

Полицията се присъедини към протести срещу съкращенията на бюджета

Полицейски служители също излязоха по улиците в Париж. Грегори Журон, генерален секретар на полицейския синдикат Unité SGP, заяви, че и те страдат от съкращенията на бюджета.

„Плановете за подновяване на нашите интервенционни превозни средства са отложени. Някои автомобили имат 200 000 км пробег. В резултат на това в Олне-су-Боа и Севран преди няколко дни един от всеки два автомобила беше извън експлоатация. В такива случаи не можем да се свържем с аварийните служби достатъчно бързо“, каза той пред FRANCE 24.

Работещите мощности за производство на електроенергия на френското енергийни дружество Е Де Еф (EDF) са намалели с 1,1 гигавата днес, сочат данни на компанията, заради стачка в сектора, предаде "Ройтерс".

Работници са намалили производството на електроенергия от Първи реактор в АЕЦ "Фламанвил" в Северозападна Франция, като действията им са част от национална стачка, която се очаква да засегне много сектори в страната.

Производството на ядрена електроенергия е засегнато само в една електроцентрала, докато при електроподаването не са отчетени нарушения, сочат данните на Е Де Еф.

От 2 септември профсъюзът Обща конфедерация на труда - Се Же Те (CGT) призовава за стачни действия във френския енергиен сектор с искания за по-високи заплати и намаляване на ДДС върху енергията, допълва "Фигаро".

В химическия сектор синдикатът Френска демократична конфедерация на труда (CFDT) очаква "силна" мобилизация, заяви Бруно Бушар, член на синдиката.

"Има над 150 призиви за стачка" в компании като "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), "Санофи" (Sanofi), "Аркема" (Arkema), "Ер ликид" (Air Liquide) и "Кем Уан" (Kem One), наред с други", каза Жан-Луи Пейрен, федерален секретар на синдиката Се Же Те за фармацевтичната индустрия.

Призивите за стачни действия, започнати от осемте френски синдиката, обединени за първи път от 6 юни 2023 г., е насочена към "прекомерните" бюджетни мерки, предприети това лято от бившия премиер Франсоа Байру за намаляване на дефицита на Франция, които предвиждат съкращения в обществените услуги, реформа на осигуряването за безработица и замразяване на социалните помощи. Неговото правителство загуби вот на доверие, поискан от Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември заради непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година – почти двойно над официалното равнище на ЕС от 3 на сто.

Неговият наследник Себастиан Льокорню също обеща да намали съотношението на задлъжнялост към БВП, достигащ 114 на сто, като същевременно обеща "фундаментални промени", посочва АФП.