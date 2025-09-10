Свят

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

"Ще успеем", подчерта той

10 септември 2025, 17:07
Н овият френски министър-председател Себастиан Лекорню обеща "дълбока промяна" в сравнение с миналото, след като пое поста от Франсоа Байру, който подаде оставка след загуба на вот на доверие в парламента.

Франция под напрежение: Новият премиер влиза в длъжност сред национални протести

В речта си по време на церемонията по предаването на поста Лекорню обеща да намери "по-креативни" начини от преди за работа с опозиционните партии, докато сформира кабинета си, в опит да сложи край на политическата криза във Франция.

"Ще успеем", подчерта той.

През първата половина на деня на много места в страната имаше разнородни протестни акции, но без те да причинят големи нарушения на реда или движението. Призивът за протестите и блокадите за днес беше отправен в социалните мрежи във връзка с плановете за бюджета на Франсоа Байру, който подаде оставка вчера като премиер, след като изгуби поискания от него самия вот на доверие в парламента.

Вчера вечерта Макрон назначи за премиер предания си поддръжник Себастиан Льокорню, министър на въоръжените сили в четирите предходни правителства, включително в това на Байру.

Кой е Себастиен Лекорню – новият премиер на Франция

Днес в рамките на протестното движение, наречено „Да блокираме всичко“, мащабни блокади в страната нямаше. На територията на цялата страна бяха разположени 80 000 служители от силите за сигурност, като от тях само 6000 бяха разположени в Париж. Надзорът над стратегически обекти, като например рафинерии обаче беше затегнат.

Общо в рамките на различни протестни акции и блокади в страната към обед бяха задържани 200 души, от които 132 в Париж и околния район, обяви френският вътрешен министър Брюно Рьотайо.

Имаше, както можеше да се предвиди, и някои смущения в движението на обществения транспорт, съобщиха компаниите оператори. На някои места бяха регистрирани и злонамерени актове, като например повреждане на кабели, като тези действия бяха насочени срещу железопътната мрежа в Югозападна Франция, съобщиха френските държавни железници.

В Париж, Рен и Монпелие имаше блокиране на училища.

Но като цяло протестната мобилизация остава ограничена, отбелязва "Франс прес".

Източник: БГНЕС, БТА    
Франция правителство
