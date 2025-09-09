Свят

Макрон избра нов премиер на Франция

Макрон му възложи да се консултира с политическите сили

9 септември 2025, 21:09
Макрон избра нов премиер на Франция
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон назначи министъра на отбраната Себастиен Лекорню за премиер, възлагайки му първоначално задачата да проведе „консултации“ с партиите с оглед „изграждане на споразуменията, необходими за решенията през идните месеци“, съобщиха от Елисейския дворец.

Рейтингът на Макрон рухва

„Той му възложи да се консултира с политическите сили, представени в парламента, с цел приемане на държавния бюджет и изработване на необходимите за предстоящите решения споразумения. След тези разговори новият министър-председател ще трябва да предложи състав на правителство на президента на републиката“, допълниха от президентската канцелария.

Правителството на Франция падна

На 8 септември досегашният премиер Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента.

Източник: БГНЕС    
