Франция под напрежение: Новият премиер влиза в длъжност сред национални протести

Н ай-новият министър-председател на Франция се готви да встъпи в длъжност в сряда, точно когато неясно онлайн протестно движение обещава ден на стачки и „блокиране на всичко“ в страната, пише The New York Times.

Кой е Себастиен Лекорню – новият премиер на Франция

Денят на протеста, отхвърлящ предлаганите мерки за строги икономии и подхранван от гнева срещу президента Еманюел Макрон, беше очакван от седмици. Но той настъпи в момент на изключителна политическа нестабилност – по-малко от 48 часа след като правителството загуби вот на доверие и се разпадна, оставяйки внезапен вакуум във властта.

Live: France faces ‘Block Everything’ shutdown as new PM Lecornu takes office

➡️ https://t.co/UNjp7ieaVE pic.twitter.com/yVhG98SwNS — FRANCE 24 (@FRANCE24) September 10, 2025

Макрон действа бързо, за да го запълни. Късно във вторник той назначи Себастиан Льокорню, бивш министър на отбраната, за нов министър-председател – пост, който той трябва да заеме около обяд.

С избора на съюзник от центристко-дясното крило и доказан лоялист, президентът сякаш удвои подхода си, който вече е довел до четири правителства за три години от началото на втория му мандат. Ходът бе разтълкуван от критиците като „повтаряне на същото“ и несъмнено ще разпали антиправителственото протестно движение Bloquons Tout („Нека блокираме всичко“).

Източник: БТА/АР

Мнозина се опасяват, че то може да се превърне в ново „Жълти жилетки“ – движение, което започна онлайн през 2018 г. и доведе до месеци на хаотични и понякога насилствени протести в цяла Франция, преди да утихне след правителствени разходи от близо 20 милиарда долара за неговото туширане.

Напускащият вътрешен министър Бруно Ритейлло заяви, че 80 000 полицаи ще бъдат разположени в страната, за да предотвратят опити за блокиране на важни инфраструктури, включително летища, транспортни линии и гари, електроцентрали и пречиствателни станции.

François Bayrou a beau avoir échoué à son vote de confiance, la colère des Français gronde toujours. Demain, de nombreux groupes appellent à la journée « Bloquons tout! », un mouvement de contestation.



J'en ai parlé avec @sofia_tizaoui, présidente de l’Union syndicale lycéenne. pic.twitter.com/3pq1kvzF6C — Catherine Gauthier (@catgau) September 9, 2025

Началникът на полицията в Париж, Лоран Нуньес, каза по френска телевизия, че властите очакват актове на саботаж от малки и мобилни групи от по няколко десетки души, вместо традиционни масови протести.

Движението „Да блокираме всичко“ започна онлайн през май, когато дясна група призова за затваряне на страната на 10 септември.

След като премиерът Франсоа Байру представи бюджет със строги икономии в средата на юли, този призив бързо набра популярност в социалните мрежи с хаштаговете #BloquonsTout и #10Septembre. Г-н Байру подаде оставка във вторник, след като загуби вот на доверие.

Изследване на лявата фондация „Жан-Жорес“ установи, че мнозинството участници в движението са образовани, силно политизирани и гневни симпатизанти на крайната левица. Те вече са толкова недоверчиви към президента, премиера и институциите, че ги смятат за нелегитимни и искат нищо по-малко от пълна смяна на властта.

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Исканията, публикувани в онлайн листовка, отразяват леви приоритети: укрепване на обществените услуги, борба срещу концентрацията на медиите и по-високи данъци за богатите. Подобно на „жълтите жилетки“, движението няма официални лидери или постоянни комуникационни канали, а позициите му са широки и подкрепата му идва и от левицата, и от крайната десница.

Скорошно проучване на Ipsos показа, че движението има широка подкрепа сред левите избиратели и привържениците на крайнодесния Национален сбор, но минимална – сред центристите.

Тристан Мендес Франс, експерт по онлайн конспиративни движения и преподавател по дигитална грамотност в университета „Париж Сите“, отбеляза, че много известни фигури от „Жълтите жилетки“ вече са се присъединили към „Да блокираме всичко“.

„Това движение не е централизирано“, каза той. „Има дифузни влияния, включително множество крайнодесни инфлуенсъри с голяма аудитория, но те са фрагментирани.“

„Атмосферата онлайн е на гняв, фрустрация и дегажизъм“, добави той, използвайки френски термин за пълно отхвърляне на политическата класа.

Лидерът на крайнолявата „Непокорена Франция“ Жан-Люк Меланшон подкрепи движението през август, последван от други леви партии. Два френски профсъюза също заявиха, че ще се включат в „деня на действие“, макар че повечето синдикати подготвят национална стачка за 18 септември.

Правителството на Франция падна

Въпреки че именно бюджетът на Байру предизвика първоначалната вълна на протести, неговата оставка не потуши движението. Дори политически опоненти на Макрон смятат, че изборът на нов премиер от неговия близък кръг само ще налее още масло в огъня.

Марин Тонделие, лидер на френската Зелена партия, заяви пред BFMTV, че назначението на Льокорню е „провокация“ и показва „пълна липса на уважение“ към народа, който с право би се запитал какъв е смисълът от гласуването. Тя добави, че решението на Макрон ѝ е дало допълнителна причина да протестира в сряда.

Във вторник следобед Telegram каналите вече бяха изпълнени с призиви за действия, а онлайн карта, споделена във Facebook група, показваше планирани събирания в различни части на страната.

Френската администрация за гражданска авиация предупреди, че се очакват отменени или закъснели полети от южните летища в сряда вечерта. Националната железопътна компания също призова клиентите да се подготвят за прекъсвания по някои линии.

Големият въпрос остава: ще се превърне ли движението в реална национална сила или ще остане като кратък, макар и шумен, изблик на недоволство?

„Популярните тенденции в социалните медии не винаги отразяват реалните политически движения“, подчерта Мендес Франс. „Затова ще изчакам до сряда, преди да направя окончателна оценка.“