Говорителка на Алексей Навални потвърди смъртта му

Г оворителката на руския опозиционер Алексей Навални Кира Ярмиш потвърди днес, че Навални е починал, като се позова на официално известие, връчено на майката на Навални - Людмила, предаде Ройтерс.

Ярмиш съобщи в социалната мрежа Х, че е поискала тялото на Навални да бъде незабавно предадено на семейството му.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…