Москва предупреди хората да не протестират след смъртта на Навални

В ластите в Москва предупредиха гражданите да не излизат на протести по улиците часове след смъртта на Алексей Навални.

По-рано днес беше съобщено, че най-влиятелният опозиционен лидер в Русия е починал в затворническата колония в Сибир, където се намираше.

Пророчески думи на Навални за смъртта му

В изявление прокуратурата в руската столица заявява, че "счита за необходимо да издаде предупреждение срещу нарушаване на закона", отбелязвайки редица онлайн призиви "за участие в масов протест в центъра на Москва".

Полицейското присъствие в редица руски градове е засилено.

Юлия Навалная: Путин и всички около него да знаят, че ще отговарят

В Казан силите на реда спираха руснаци, които искат да оставят цветя пред монумент в памет на жертвите на тоталитарните репресии.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny pic.twitter.com/TIQpAeLmI9