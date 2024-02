След смъртта на Навални: Как реагира светът

Р уската агенция, отговаряща за затворите, съобщи, че лишеният от свобода опозиционен лидер Алексей Навални е починал на 47-годишна възраст. Той излежаваше 19-годишна присъда в затворническата колония IK-3 Arctic, предаде NOVA .

Федералната затворническа служба каза в изявление, че Навални се „почувствал зле“ след разходка и „почти веднага загубил съзнание“. Медиците от пристигналата линейка се опитали да го реанимират, но той починал.

Няма потвърждение за смъртта на Навални от неговия екип. А президентът Путин е бил информиран за смъртта на Навални, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Докладвано е на президента“, каза той пред журналисти, като добави, че „медиците трябва да изяснят“ причината за смъртта.

Песков каза, че службата, която отговаря за затворите в Русия, извършва всички проверки и той няма допълнителна информация по въпроса. Адвокатът на Навални е на път за наказателната колония, разположена в Харп, в Ямало-Ненецкия регион.

Federal Correctional Service is engaged in all checks related to the death of Alexei Navalny Peskov The press secretary of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov explained that all checks related to the death of Alexei Navalny are being carried out by the #Ukraine pic.twitter.com/S3lPwAx0oh — The President (@1231Danijel) February 16, 2024

Кира Ярмиш, говорител на задържания опозиционен политик, добави, че съобщенията за смъртта на Навални все още не могат да бъдат потвърдени.

Реакциите на международните лидери не закъсняха. Президентът на Латвия каза, че Навални е бил "брутално убит от Кремъл".

„Каквото и да мислите за Алексей Навални като политик, той просто беше брутално убит от Кремъл. Това е факт и това и е нещо, което човек трябва да знае за истинската същност на сегашния режим на Русия“, каза президентът Едгарс Ринкевичс по X, поднасяйки съболезнования на роднините на Навални.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

Франция твърди, че Навални е платил с живота си за съпротивата си срещу „потисничеството“ при Путин.

„Алексей Навални плати с живота си за съпротивата си срещу система на потисничество“, каза френският външен министър Стефан Сежурне на X.

„Неговата смърт в наказателна колония ни напомня за реалността на режима на Владимир Путин“, каза Сежурн, изразявайки съболезнования на семейството на Навални и на руския народ.

French FM: Russia's victory will only encourage Putin to pursue "expansionist chimera": French Foreign Minister Stéphane Sejourne explained to his compatriots the consequences of Putin's… https://t.co/UdPReSMQS9 | UA no-fly zone #StopPutin #ArmUkraineNow #StandUpforUkraine — World News Media (@WorldNewsMedia4) February 16, 2024

Руският президент Владимир Путин "се страхува от всякаква конкуренция" и разбира само от "насилие", заяви ръководителят на президентскатa администрация в Украйна Андрий Йермак след съобщението за смъртта в затвора на руския опозиционер Алексей Навални.

"Путин е най-голямото зло, което се страхува от всякаква конкуренция. Животът на руснаците не означава нищо за него", написа той в Telegram. "Не може да има никакви преговори с него. Единственият език, който той разбира, е езикът на насилието", допълни Йермак.

"Навални е мъртъв?! Не - Навални е убит! Режимът го уби! Това е убийство срещу демокрацията", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след новината за смъртта на руския опозиционен лидер в затвора.

"Необходим е силен натиск върху Кремъл и повече помощ за Украйна", заяви още Бойко Борисов.

Борисов: Навални е убит! Режимът го уби!

Алексей Навални се бореше за ценностите на свободата и демокрацията, написа в "Екс" председателят на Европейския съвет Шарл Мишел по повод новината за кончината на руския опозиционер.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024

„Светът загуби борец, чиято смелост ще се помни за поколения напред”. Така председателят на Европейския парламент Роберта Мецола коментира новината за смъртта на руския опозиционер Алексей Навалнин.

„Ужасена съм от смъртта на Алексей Навални - носителя на наградата "Сахаров" на ЕП за свобода на мисълта. Русия му взе свободата и живота, но не успя да му отнеме достойнството. Битката му за демокрация продължава”, добавя Мецола.

За своите идеали Навални пожертва най-скъпото. За ЕС отговорността за неговата трагична смърт е изцяло на руския режим, допълва Мишел.

The world has lost a fighter whose courage will echo through generations.



Horrified by the death of Sakharov Prize laureate Alexei Navalny.



Russia took his freedom & his life, but not his dignity.



His struggle for democracy lives on.



Our thoughts are with his wife & children. pic.twitter.com/JMSAkLpb0T — Roberta Metsola (@EP_President) February 16, 2024

Премиерът на Великобритания Риши Сунак също реагира на смъртта на руския опозиционер и критик на Владимир Путин Алексей Навални.

"Това е ужасна новина. Като най-яростен защитник на руската демокрация, Алексей Навални демонстрира невероятна смелост през целия си живот. Мислите ми са със съпругата му и с народа на Русия, за когото това е огромна трагедия", заяви той.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

Леонид Волков, бивш ръководител на политическата организация на Алексей Навални, заяви, че ако новината за смъртта на опозиционера се окаже истина, това означава, че руският президент Владимир Путин го е убил, предаде Ройтерс.

Волков написа в социалната мрежа "Екс": "Нямаме основание да вярваме на държавната пропаганда. Ако това се окаже истина обаче, то няма да е защото "Навални е починал", а защото "Путин го е убил". Не вярвам на нито една тяхна дума".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че е „очевидно“, че Владимир Путин стои пряко зад смъртта на Алексей Навални. От Германия, където е на официална визита, украинският лидер каза, че руският президент не се интересува кой ще умре, стига позицията му начело на държавата да е сигурна.

🔴 Réagissant à l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny, Volodymyr Zelensky affirme que Vladimir Poutine doit "rendre des comptes pour ses crimes".



🗣 "Il est évident pour moi que [Alexeï Navalny] a été tué comme des milliers d'autres qui ont été torturés à mort à cause d'une… https://t.co/jliNfszGJ1 — L'Echiquier social (@EchiquierSocial) February 16, 2024

Съединените щати заявиха, че смъртта в затвора на руския опозиционен лидер Алексий Навални е "ужасна трагедия".

Американският държавен секретар Антъни Блинкен заяви, че Русия носи отговорност за случилото се.

„Смъртта му в руски затвор и фиксацията и страхът от един човек само подчертават слабостта и гниенето в сърцето на системата, която Путин изгради“, каза Блинкен в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността в Германия.

White House National Security Advisor Jake Sullivan on NPR this morning on the death of Navalny (as read by @JonLemire): "It is a terrible tragedy." pic.twitter.com/USdcfKu9nG — Morning Joe (@Morning_Joe) February 16, 2024

Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан посочи, че „дългата и мръсна“ история на Кремъл за нанасяне на вреда на опонентите му „повдига истински и очевидни въпроси за случилото се“. Той каза пред Националното обществено радио, че Белият дом „активно търси потвърждение“, за да реши „какво следва“.

Президентът Джо Байдън не направи незабавно изявление относно съобщенията за смъртта на Навални.