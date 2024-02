Кулеба: Списъкът с убийствата на Путин е дълъг

"Политковская, Литвиненко, Магнитски, Немцов, Навални са само някои от най-известните имена в дългия списък на критиците, убити от Путин".

Това написа в X министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.

Мистерия със смъртта на Навални, вчера е бил здрав

"След всяко убийство имаше възмущение, но в крайна сметка на Путин му се разминава и световните лидери отново му стискат ръката", посочи Кулеба.

"Това го насърчава да продължи да убива хора. Днес някои гласове продължават да призовават Путин да бъде чут и да се преговаря с него. Време е да сложим край на наивността", категоричен е Кулеба.

След смъртта на Навални: Как реагира светът

"Преди да може да започне какъвто и да е смислен ангажимент с Москва, Русия трябва да бъде победена в Украйна и Путин най-накрая трябва да си вземе поука", смята Кулеба.

