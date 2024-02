Пророчески думи на Навални за смъртта му

„Чуйте, имам да ви кажа нещо много очевидно”.

Това заявява починалият днес в затвора руски опозиционен лидер Алексей Навални пред камерата в отличения с „Оскар” през 2022 г. документален филм на режисьора Даниел Роер „Навални”.

Мистерия със смъртта на Навални, вчера е бил здрав

Въпреки че може никога да не стане ясно със сигурност дали е бил убит от руските власти или е починал заради стреса и лошите условия в затворническата колония в Сибир, където беше изпратен, думите на Налвани за смъртта му могат да се окажат пророчески.

„Не ви е позволено да се предавате”, категоричен е Навални.

Христо Грозев: Днес Навални беше окончателно убит от Путин

„Ако решат да ме убият, това означава, че ние сме невероятно силни. Трябва да използваме тази сила. Да не се предаваме. Да осъзнаем, че сме голяма сила, че докато лошите ни потискат, не разбираме колко силни сме всъщност”, казва Навални.

„Единственото нещо, необходимо, за да триумфират над злото добрите хора, е да не правят нищо”, посочва Навални.

