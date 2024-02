Смъртта на Навални разбуни духовете в ЕС

И злежаващият присъда руски опозиционен лидер Алексей Навални плати с живота си за "своята съпротива срещу потисническа система". Така френският външен министър Стефан Сежурне коментира новината за смъртта на известния руски политически активист, предаде "Ройтерс".

„Алексей Навални се бореше за ценностите на свободата и демокрацията. За своите идеали той пожертва най-скъпото. За ЕС отговорността за неговата трагична смърт е изцяло на руския режим”. Това написа в Х председателят на Европейския съвет Шарл Мишел по повод новината за кончината на руския опозиционер.

Руският опозиционер Алексей Навални "току-що беше брутално убит от Кремъл", заяви латвийският президент, след като руските затворнически служби съобщиха за смъртта му, предаде АФП.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice. The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death. I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…

"Каквото и да е мнението ви за Алексей Навални като политик, той току-що беше брутално убит от Кремъл. Това е факт и нещо, което трябва да знаем за истинската същност на сегашния режим в Русия", заяви Едгарс Ринкевич в социалната мрежа X.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends.