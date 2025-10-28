Свят

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Нараства напрежението между Вашингтон и Каракас – американски военни кораби се приближават до бреговете на Венецуела, ЦРУ получава зелена светлина за тайни операции, а и двете страни си разменят обвинения в провокации и лъжи

28 октомври 2025

А мерикански военни кораби в региона, разрешение за тайни операции и смъртоносни удари срещу това, което администрацията на Тръмп нарича „нарко-терористи“ – възможно ли е следващият ход на САЩ да бъде нападение срещу Венецуела?

(Във видеото: САЩ изпращат най-големия си военен кораб в Карибско море)

Президентът Доналд Тръмп обвини президента Николас Мадуро, че ръководи организирана престъпна група (без да представи доказателства) и отказа да отговори на въпрос дали ЦРУ има правомощие да го убие, пише в свой анализ Sky News.

От своя страна, венецуелският лидер обвини Тръмп, че се стреми към смяна на режима и „измисля нова вечна война“ срещу страната му, като призова американския народ за мир.

Реториката, идваща от Белия дом, заедно с присъствието на американски военни кораби в региона, поражда въпроси дали може да се стигне до въоръжен конфликт между САЩ и Венецуела.

Въпросът, който виси във въздуха, е: ще атакуват ли САЩ Венецуела?

Какво правят американските военни кораби?

Пристигането на разрушителя с управляеми ракети USS Gravely в столицата на Тринидад и Тобаго – само на 40 километра от брега на Венецуела – е последният инцидент, който изостря напрежението.

Венецуелското правителство осъди пристигането и го нарече провокация от страна на Тринидад и Тобаго и САЩ.

Най-големият военен кораб в света – самолетоносачът USS Gerald R. Ford – също се придвижва към бреговете на Венецуела.

Това се случва, след като САЩ признаха, че от септември насам са извършили поне седем въздушни удара срещу плавателни съдове близо до Венецуела, за които твърдят, че превозвали наркотици, при които са убити най-малко 32 души.

Правителството на Венецуела твърди, че ударите са незаконни, представляват убийства и са актове на агресия.

По-рано този месец Тръмп потвърди, че е разрешил на ЦРУ да извършва тайни операции – включително смъртоносни – във Венецуела.

ЦРУ има дълга история на операции в Латинска Америка, вариращи от директна паравоенна намеса до събиране на разузнавателна информация и подкрепа на местни групи без физическо присъствие.

Какво може да последва?

За да се разбере какво може да стане, Sky News разговаря с д-р Карлос Солар, експерт по сигурността в Латинска Америка от института RUSI.

Според него нивото на военна стратегия, която САЩ прилагат около Венецуела, изглежда „непропорционално“ на задачата за борба с наркотрафика.

„Такъв мащаб на натрупване на сили може да означава само едно – има стратегическа военна цел“, казва той.

Д-р Солар допълва, че участието на ЦРУ не е изненадващо, тъй като САЩ често използват шпионски способности в страни, които смятат за противникови.

„При нарастващ риск от военен конфликт е логично да имат възможно най-силно разузнавателно присъствие на място.“

Попитан какво може да се случи, експертът заявява:

„Единият сценарий е Тръмп да разреши серия от прецизни удари с далечен обсег върху територията на Венецуела под претекст на операции срещу наркотрафика, което може да накара Мадуро да отвърне по-късно.

Видяхме подобна ескалация в началото на годината, когато САЩ атакуваха ирански ядрени съоръжения, а Техеран отвърна с ракети срещу американски бази в Катар.
Ако САЩ решат да действат по-силно, унищожавайки всички ключови военни цели на венецуелските сили, Мадуро може да се предаде и да напусне страната.
Това би било най-малко разрушителният вариант, без да причини по-голяма дестабилизация.“

Какво казва Тръмп за Венецуела?

Президентът заяви, че причините за ударите срещу плавателни съдове са миграцията на венецуелци – включително бивши затворници – към САЩ, както и трафикът на наркотици.

„Разреших ударите по две причини,“ каза той. „Първо, те изпразниха затворите си в Съединените щати... дойдоха през границата, защото беше отворена. И второ – заради наркотиците.“

Той обвини Венецуела, че трафикира огромни количества кокаин към САЩ, и твърди, че Мадуро е лидер на престъпната група Tren de Aragua – твърдение, което повечето американски разузнавателни агенции не подкрепят.

Американският президент не представи доказателства за твърдението си относно затворниците. Кореспондентът на Sky News Стюарт Рамзи отбеляза, че фентанилът, който опустошава Америка, се произвежда основно в Мексико, а не във Венецуела.

Тръмп допълни: „Сега гледаме към сушата, защото морето е под контрол.“ Не е ясно какви действия има предвид.

Пентагонът наскоро информира Конгреса, че президентът е определил, че САЩ водят „не-международен въоръжен конфликт“ с наркокартели.

Попитан дали ЦРУ има право да ликвидира Мадуро – което би било огромна интервенция – Тръмп отказа да отговори, като заяви единствено:

„Мисля, че Венецуела усеща натиска.“

Какво казва лидерът на Венецуела?

Николас Мадуро е на власт от 2013 г., като е преизбиран на избори, белязани от обвинения в измами.

През последното десетилетие страната преживява хиперинфлация и хуманитарна криза, в резултат на която около осем милиона венецуелци са напуснали страната.

След като самолетоносачът USS Gerald R. Ford се приближи до Венецуела, Мадуро обвини правителството на САЩ, че „измисля нова вечна война“ срещу неговата държава.

„Те обещаха, че никога повече няма да се намесват във война, а сега измислят война, която ние ще избегнем,“ заяви той в национално обръщение.

„Създават една екстравагантна, вулгарна и напълно фалшива история,“ добави Мадуро – очевидно визирайки твърденията на Тръмп, че е лидер на престъпната група Tren de Aragua и че Венецуела трафикира кокаин в САЩ.

„Венецуела е страна, която не произвежда кокаинови листа.“

Групировката Tren de Aragua, чиито корени са в венецуелски затвор, не е известна с голямо участие в международния наркотрафик, а по-скоро с дейности като поръчкови убийства, изнудване и трафик на хора.

Венецуела внесе жалба до Съвета за сигурност на ООН и настоя за търсене на отговорност от САЩ.

Кризата между Вашингтон и Каракас навлиза в опасна фаза – с американски военни кораби на прага на Венецуела, разрешения за тайни операции и все по-остра реторика от двете страни. Въпросът остава дали заплахите ще се превърнат в реален военен сблъсък – или това е поредният етап от дългата игра на натиск и пропаганда между двете държави.

САЩ-Венецуела Доналд Тръмп Николас Мадуро Военни кораби ЦРУ Тайни операции Наркотрафик Военна интервенция Смяна на режима Въздушни удари
