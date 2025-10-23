Самолет избухна в пламъци във Венецуела, има загинали

В идеоклип, показващ моментa на катастрофата на самолет на летището Парамило във Венецуела, стана популярен в социалните мрежи. Самолетът, с регистрация YV 1443, едва набира височина, когато пилотът извършва остър завой, който завършва трагично с падане на земята и взривяване в пламъци, при което загиват двама души.

На записа се чува свидетел, който предполага намеренията на пилота: "Иска да ни впечатли".

След завоя самолетът губи скорост, изпада в свличане на много ниска височина и се разбива. Според очевидци, които са снимали излитането, опитът на пилота да покаже маневра пред присъстващите завършва с трагедия. Самолетът, зареден с достатъчно гориво, за да подпали останките, не успява да възстанови управлението след свличането.

Разследването на катастрофата е в ход. Първоначалните данни предполагат, че експлозия на гума може да е допринесла за загубата на контрол. Властите работят по идентифицирането на загиналите. Според местния вестник El Nacional, самолетът е бил свързан с "правителствени логистични дейности".

Видеото предизвика шок и ужас сред потребителите онлайн. Мнозина споделят съчувствие и изразяват възмущение от случилото се, пише Times of India.

"Боже, какво нещастие. Мир на душите им и утеха за семействата им", коментира един потребител.

Друг пише: "Изглежда като ранна ротация, ниска скорост за повдигане на носа и последваща загуба на поддръжка в лявата страна."

Трети добавя: "Съжалявам, наистина такива неща разбиват душата."