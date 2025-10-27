Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Д ва бомбардировача B-1B прелетяха над Карибско море край бреговете на Венецуела в понеделник.

Полетът на свръхзвуковите бомбардировачи с голям обсег идва в момент, когато Вашингтон провежда военна кампания срещу предполагаеми наркотрафиканти в региона, която предизвиква опасения в Каракас, че крайната цел е смяна на режима на венецуелския президент Николас Мадуро.

Бомбардировачите са излетели от база в Северна Дакота и са летели успоредно на брега на Венецуела.

Това се случва сред друг полет близо до Венецуела на поне един B-1B миналата седмица и след други полети от множество бомбардировачи B-52 седмица преди това.

Пентагонът също така разпореди ударната група на самолетоносача "Джералд Форд", която беше в Европа, да се насочи към района. Освен това САЩ са разположили 10 стелт изтребителя F-35 в Пуерто Рико и в момента имат 7 бойни кораба в Карибския басейн.

САЩ са потопили най-малко 10 кораба за предполагаема контрабанда на наркотици – девет лодки и един полуподводен кораб, от началото на септември, убивайки най-малко 43 души, според данни на AФП.