"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

В енецуела заяви, че пристигането на американския военен кораб в Тринидад и Тобаго и планираните военни учения там са „провокация”, като същевременно обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ и които са подготвяли атака срещу страната му, предаде Франс прес.

(Във видеото: САЩ разположи три кораба с управляеми ракети край бреговете на Венецуела)

„Венецуела осъжда военната провокация на Тринидад и Тобаго в сътрудничество с ЦРУ с цел да предизвика война в Карибския басейн“, се казва в текста на изявлението на Каракас.

Venezuela calls the arrival a US warship in nearby Trinidad and Tobago a dangerous "provocation"



The ship's arrival comes amid a mounting military campaign by Trump against alleged drug-traffickers in Latin America, which has largely targeted Venezuelans… pic.twitter.com/tkOMcWiJOd — AFP News Agency (@AFP) October 27, 2025

„Боливарската република Венецуела осъжда пред международната общност опасните „военни учения“, провеждани от правителството на Тринидад и Тобаго между 26 и 30 този месец, под координацията, финансирането и контрола на Южното командване на САЩ - действие, което представлява враждебна провокация срещу Венецуела и сериозна заплаха за мира в Карибите", продължава текстът.

Пристигането на американския военен кораб „Грейвли“ за съвместни военни учения с тринидадската армия, беше обявено в четвъртък, докато американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху своя венецуелски колега Николас Мадуро. Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив, официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро.

Президентът Тръмп призна миналата седмица, че е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела.

American warship has arrived just miles off the coast of Venezuela on Trinidad and Tobago.



War exercises will happen over the next several days.



Aircraft carrier strike group will arrive in roughly a week. pic.twitter.com/qcTyn5ojAf — David Hookstead (@dhookstead) October 26, 2025

От началото на септември САЩ извършват, основно в карибските води, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти. Досега са били потвърдени десет такива удара. Те са убили най-малко 43 души.

Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.