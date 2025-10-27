Свят

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Президентът Тръмп призна, че е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела

27 октомври 2025, 07:02
Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента
Тръмп отпътува за Япония

Тръмп отпътува за Япония
Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища
Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус
Връщаме времето с час назад, но в Космоса всяка микросекунда има значение

Връщаме времето с час назад, но в Космоса всяка микросекунда има значение
Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения
Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети
Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

В енецуела заяви, че пристигането на  американския военен кораб в Тринидад и Тобаго и планираните военни учения там са „провокация”, като същевременно обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ и които са подготвяли атака срещу страната му, предаде Франс прес.

(Във видеото: САЩ разположи три кораба с управляеми ракети край бреговете на Венецуела)

„Венецуела осъжда военната провокация на Тринидад и Тобаго в сътрудничество с ЦРУ с цел да предизвика война в Карибския басейн“, се казва в текста на изявлението на Каракас.

„Боливарската република Венецуела осъжда пред международната общност опасните „военни учения“, провеждани от правителството на Тринидад и Тобаго между 26 и 30 този месец, под координацията, финансирането и контрола на Южното командване на САЩ - действие, което представлява враждебна провокация срещу Венецуела и сериозна заплаха за мира в Карибите", продължава текстът.

Пристигането на американския военен кораб „Грейвли“ за съвместни военни учения с тринидадската армия, беше обявено в четвъртък, докато американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху своя венецуелски колега Николас Мадуро. Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив, официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро.

Президентът Тръмп призна миналата седмица, че е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела.

От началото на септември САЩ извършват, основно в карибските води, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти.  Досега са били потвърдени десет такива удара. Те са убили най-малко 43 души.

Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че  се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Венецуела САЩ Военни учения ЦРУ Николас Мадуро Доналд Тръмп Карибски басейн Наркотрафик Тринидад и Тобаго Провокация
Последвайте ни

По темата

Наводнение спря движението на четири трамвайни линии в София

Наводнение спря движението на четири трамвайни линии в София

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна

Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна

Партията на Милей разгроми опозицията в Аржентина

Партията на Милей разгроми опозицията в Аржентина

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Ето колко бързо се развиха електрическите автомобили

Ето колко бързо се развиха електрическите автомобили

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 11 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 10 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 11 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 12 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-богатият човек в Африка: Нигерия ще има най-голямата рафинерия в света

Най-богатият човек в Африка: Нигерия ще има най-голямата рафинерия в света

Свят Преди 14 минути

Алико Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар

5 години по-късно: Директните полети между Индия и Китай са възстановени

5 години по-късно: Директните полети между Индия и Китай са възстановени

Свят Преди 58 минути

ова е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта

"Вълчи деца": Забравените сираци от Втората световна война

"Вълчи деца": Забравените сираци от Втората световна война

Свят Преди 1 час

В продължение на десетилетия мълчат за това, което им се е случило - децата от Източна Прусия, чийто живот се преобръща по време на Втората световна война

,

Откъснати от света: Какво е да живееш на безлюден остров

Любопитно Преди 1 час

Никой не живее на този остров вече над 70 години

Този военен трик може да ви приспи за 2 минути, струва ли си?

Този военен трик може да ви приспи за 2 минути, струва ли си?

Любопитно Преди 1 час

Нека разгледаме какво означава да се следва „военният метод на сън“

.

Заплащането по еднодневни договори вече ще е в евро

България Преди 1 час

Промяната касае сезонните работници

Илон Мъск нарече опоненти на пакетa му за възнаграждение "корпоративни терористи"

Илон Мъск нарече опоненти на пакетa му за възнаграждение "корпоративни терористи"

Свят Преди 1 час

Гласуването за близо трилион долара възнаграждение ще се проведе следващия месец

Служители ползват AI, за да мамят работодателите си

Служители ползват AI, за да мамят работодателите си

Технологии Преди 1 час

Вместо помощник в работата, технологията има и своята негативна страна

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Свят Преди 9 часа

Двама от ранените са в критично състояние

Меган Фокс впечатли с изящна фигура 7 месеца след раждането (СНИМКИ)

Меган Фокс впечатли с изящна фигура 7 месеца след раждането (СНИМКИ)

Любопитно Преди 9 часа

Висяща от кран кукла на Нетаняху в Турция възмути Израел

Висяща от кран кукла на Нетаняху в Турция възмути Израел

Свят Преди 11 часа

Над нея има плакат с надпис: "Смъртно наказание за Нетаняху"

Протест във Велико Търново заради мътната вода

Протест във Велико Търново заради мътната вода

България Преди 12 часа

Вече втора седмица от чешмите на хората тече мътна вода, което предизвика сериозно обществено недоволство

Внукът на Симеон Сакскобурготски стана гвардеец (СНИМКА)

Внукът на Симеон Сакскобурготски стана гвардеец (СНИМКА)

Любопитно Преди 12 часа

Князът ще репетира и участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – Елин Пелин

Убит и ранени при стрелба в университет в Пенсилвания

Убит и ранени при стрелба в университет в Пенсилвания

Свят Преди 13 часа

Стрелбата е избухнала по време на празненства на открито в Университета "Линкълн"

Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си

Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 13 часа

Двойката беше забелязана да се усмихва щастливо, докато напускаше известното кабаре шоу в Париж

Задържаха секс престъпника, пуснат погрешка от затвора в Лондон

Задържаха секс престъпника, пуснат погрешка от затвора в Лондон

Свят Преди 14 часа

Хадуш Кебату беше открит в района на "Финсбъри Парк", два дни след като беше освободен по погрешка

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Интересен празник: Имен ден празнуват красиви имена!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 октомври, понеделник

Edna.bg

Чакането свърши! Григор Димитров се завръща на корта

Gong.bg

Лудогорец търси завръщане на победния път в тежко гостуване на ЦСКА 1948

Gong.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София

Nova.bg

Историята на лятното и зимното време: Кои страни местят стрелките на часовника?

Nova.bg