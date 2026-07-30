Горските пожари във Франция принудиха Джордж и Амал Клуни спешно да евакуират дома си

А ктьорът Джордж Клуни и съпругата му, адвокатът по човешки права Амал Клуни, бяха принудени да евакуират семейния си дом във Франция заради разрастващите се опустошителни горски пожари, обхванали Южна Европа, пише PEOPLE.

Двойката и техните 9-годишни близнаци, Александър и Ела, живеят в град Бриньол, разположен в живописния регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг. В момента имението им се намира в непосредствена близост до една от най-опасните зони на пожарите, които бушуват във Франция, Испания, Италия и Гърция.

George and Amal Clooney Forced to Evacuate Home in France as Wildfires Burn: ‘We Love Brignoles and Our Friends Who Live There’ https://t.co/3KPrTqc9pW — People (@people) July 30, 2026

Представител на семейството потвърди, че Клуни са изпратили емоционално писмо до кмета на град Бриньол — Дидие Бремон, преди да напуснат района.

„Скъпи Дидие, в този момент нямаме представа дали нашият красив дом ще оцелее през този ужасен момент“, пише актьорът. „Докато се евакуираме, искаме да подчертаем, че се надяваме вие и всички жители да сте в безопасност. С Амал сме твърдо решени, че каквото и да се случи, ние сме част от тази общност и ще участваме в нейното възстановяване. Обичаме Бриньол и нашите приятели тук.“

Южна Европа под обсадата на пламъците

Мащабът на бедствието във Франция е огромен — общата площ на засегнатите от огъня територии вече надхвърля четири пъти размера на столицата Париж. Над 224 000 души са били евакуирани в департамента Жиронда, а още хиляди бяха изведени на безопасно място от региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг. Огънят взе и първите си жертви, след като двама пожарникари загинаха при потушаването на стихията в Гърция.

George Clooney and wife Amal are forced to evacuate their home ahead of raging wildfires in France https://t.co/JbL6i4mD6u — Daily Mail (@DailyMail) July 30, 2026

Бягство от Холивуд в търсене на спокоен живот

64-годишният Джордж и 48-годишната Амал Клуни избраха френската си ферма за основно жилище с едничката цел да осигурят на децата си спокойно детство, далеч от камерите и папараците на Лос Анджелис.

„Не искам децата ми да растат в холивудската култура или постоянно да се тревожат за папараци. Във Франция на хората просто не им пука за славата. Тук те имат шанс за нормален живот — вечерят с възрастни, мият си чиниите и прекарват времето си навън, а не пред таблетите“, сподели преди време носителят на „Оскар“.