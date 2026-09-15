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Напукани пети: Козметичен проблем или сигнал от организма

Кожата на петите е подложена на голямо натоварване: именно върху нея пада теглото на тялото при ходене

15 септември 2026, 07:16
Напукани пети: Козметичен проблем или сигнал от организма
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

М азолите и малките пукнатини по петите най-често се появяват по съвсем обичайни причини: поради открити обувки, сух въздух или постоянно натоварване на ходилата. Ако обаче петите се напукват отново и отново, а обикновеният крем не помага, си струва да разгледате проблема по-внимателно. Изясняваме кога е достатъчна домашната грижа и в кои случаи е по-добре да се консултирате с лекар.

Защо се напукват петите

Кожата на петите е подложена на голямо натоварване: именно върху нея пада теглото на тялото при ходене. Ако кожата стане суха и удебелена, за нея е по-трудно да се разтяга при движение — така постепенно се появяват първо фини, а след това и по-дълбоки пукнатини.

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Една от причините е обикновената сухота на кожата. Тя може да се засили от горещ душ, агресивен сапун, сух въздух, открити обувки и недостатъчна грижа за ходилата.

Понякога петите изискват малко повече внимание: причина за пукнатините могат да бъдат гъбична инфекция, кожни заболявания или някои смущения в работата на организма. Без консултация с лекар тук няма да се размине.

Възможни причини за пукнатините

Гъбички. Гъбичната инфекция на ходилото не винаги изглежда като класическо лющене между пръстите. Тя може да се разпространи по подметката и петите, причинявайки сухота и болезнени пукнатини.

Екзема и псориазис. При екзема кожата става суха, възпалена и сърбяща, а при псориазис по ходилата могат да се появят плътни участъци на лющене. И в двата случая простото овлажняване може да не е достатъчно — заболяването изисква отделно лечение.

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Диабет. При диабет уврежданията по кожата на ходилата могат да зарастват по-бавно, а рискът от инфекции е по-висок. За хората с диабет е изключително важно да не оставят дълбоките пукнатини без внимание.

Нарушения в работата на щитовидната жлеза. Силна сухота на кожата може да се наблюдава при хипотиреоидизъм. Обикновено в такъв случай кожата става суха и в други участъци на тялото, затова внезапно появилата се изразена сухота в комбинация с други необичайни симптоми е повод да обсъдите ситуацията с лекар.

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Как да разберете, че е време за лекар

Има няколко признака, които е по-добре да не игнорирате. Струва си да се обърнете към лекар, ако:

  • пукнатините са дълбоки, болят или кървят;
  • около тях се е появило зачервяване, оток или възпаление;
  • кожата силно сърби и се лющи;
  • едновременно са се появили промени по кожата между пръстите;
  • петите редовно се напукват, въпреки грижите;
  • уврежданията не зарастват дълго време;
  • са се появили други симптоми, които ги е нямало преди.

Дълбоките пукнатини нарушават защитната бариера на кожата и могат да се превърнат във входна врата за инфекция.

Какво можете да направите у дома

Ако пукнатините са малки и са се появили на фона на суха кожа, можете да започнете с проста грижа. След душ внимателно попийте ходилата с кърпа и нанесете плътен овлажняващ крем. Подходящи са средства с урея, млечна или салицилова киселина: те помагат за омекотяване на грубата кожа и постепенно правят петите по-гладки.

Грижата е по-добре да се повтаря редовно, а не да се чака, докато кожата отново стане суха и започне да се напуква. Но не бива да прекалявате с пемзата или да се опитвате да изрязвате излишната кожа с бръснарско ножче: така лесно можете да я нараните и да направите пукнатините още по-дълбоки.

Най-важното за напуканите пети

В повечето случаи напуканите пети са свързани със сухота и втвърдяване на кожата, но понякога могат да бъдат знак за гъбична инфекция, дерматит, псориазис, нарушения в кръвообращението или диабет. Ако пукнатините са дълбоки, болезнени, кървят, възпаляват се, сърбят или не зарастват въпреки грижите, струва си да се обърнете към дерматолог. Лекарят ще помогне да се установи причината и да се избере лечение, за да не се задълбочи проблемът.

Източник: Рамблер    
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