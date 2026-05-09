Любопитно

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

9 май 2026, 20:58
Източник: Getty Images

А мал Клуни пренесе модния подиум в Сен Тропе. Облечена във визия директно от дефилето на Pucci за сезон пролет/лято 2026, Амал бе забелязана със съпруга си Джордж Клуни на острова в четвъртък – ден след като актьорът навърши 65 години, пише Page Six.

Нейният топ без ръкави беше покрит с червени, оранжеви и черни пайети, съчетан с черна мини пола с две цепки отпред. Тя допълни визията с подходящи ниски черни ботуши с координиращ десен в горната част, които също са част от пълния комплект, представен на ревюто.

Междувременно Джордж изглеждаше безупречно в елегантен ежедневен стил, залагайки на панталони в цвят каки и черна блуза с яка, съчетани с кафяви мокасини и колан.

Въпреки че тази визия „от глава до пети“ е може би най-рисковата, с която адвокатката по правата на човека се е появявала напоследък, тя все по-често залага на тоалети, подчертаващи фигурата ѝ. Последният ярък и смел избор на Амал беше миналата седмица, когато облече лилава рокля с паднали рамене на Balenciaga за гала церемонията по връчването на наградите „Чаплин“ в Ню Йорк, където Джордж бе почетен гост.

След наградите „Златен глобус“ през януари, тя се довери и на архивите на Versace за афтърпартито на Netflix, появявайки се в предизвикателен тоалет от метална мрежа и безопасни игли.

Тъй като предстои празничен уикенд, със сигурност ни очаква поне още едно бляскаво събитие, а феновете с нетърпение следят какви други модни моменти е подготвила Амал.

Амал Клуни Джордж Клуни Мода Сен Тропе Рожден ден Дизайнерски тоалети Звезден стил
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри“ на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино“, споделя продавачка на зеленчуци

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

Криминалисти разкриха наркооранжерия в „Дружба”

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Международна коалиция и строги мерки за сигурност съпътстват акостирането на „Хондиус“ на Канарските острови след смъртоносно огнище на хантавирус

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Тя подчерта, че това “първо решение” на новата ѝ позиция ще отбележи “първата символична стъпка” за връщането към Европа на централноевропейската страна

Намериха изчезнал 71-годишен мъж в критично състояние на жп релси

Мексико Сити потъва с 25 см годишно: Сателити на НАСА разкриват мащаба на бедствието

Нови данни от Космоса показват, че градът буквално се сляга в изсъхналото легло на древно езеро, застрашавайки метрото, водоснабдяването и историческите си паметници

Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

Според Ей Би Си Нюз най-малко един пътник е получил леки наранявания. Всички хора на борда са били прегледани след инцидента

Списък с датите на НОИ за май: Кога ще се изплатят помощите и болничните

В плащанията на НОИ има и други българи, освен пенсионерите, които чакат с нетърпение постъпленията си

Путин на Червния площад: „Победата винаги е била и ще бъде наша“

