Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

А мал Клуни пренесе модния подиум в Сен Тропе. Облечена във визия директно от дефилето на Pucci за сезон пролет/лято 2026, Амал бе забелязана със съпруга си Джордж Клуни на острова в четвъртък – ден след като актьорът навърши 65 години, пише Page Six.

Нейният топ без ръкави беше покрит с червени, оранжеви и черни пайети, съчетан с черна мини пола с две цепки отпред. Тя допълни визията с подходящи ниски черни ботуши с координиращ десен в горната част, които също са част от пълния комплект, представен на ревюто.

Междувременно Джордж изглеждаше безупречно в елегантен ежедневен стил, залагайки на панталони в цвят каки и черна блуза с яка, съчетани с кафяви мокасини и колан.

Въпреки че тази визия „от глава до пети“ е може би най-рисковата, с която адвокатката по правата на човека се е появявала напоследък, тя все по-често залага на тоалети, подчертаващи фигурата ѝ. Последният ярък и смел избор на Амал беше миналата седмица, когато облече лилава рокля с паднали рамене на Balenciaga за гала церемонията по връчването на наградите „Чаплин“ в Ню Йорк, където Джордж бе почетен гост.

След наградите „Златен глобус“ през януари, тя се довери и на архивите на Versace за афтърпартито на Netflix, появявайки се в предизвикателен тоалет от метална мрежа и безопасни игли.

Тъй като предстои празничен уикенд, със сигурност ни очаква поне още едно бляскаво събитие, а феновете с нетърпение следят какви други модни моменти е подготвила Амал.