Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

"Моята работа е да забавлявам хората": Константин за славата, 90-те и цената на публичния живот

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Д жордж и Амал Клуни официално са получили френско гражданство, след като двамата публично изразиха опасения, че не желаят децата им да растат в средата на Холивуд.

Информацията за новия им правен статут, заедно с този на техните 8-годишни близнаци Александър и Ела, беше публикувана в официален френски правителствен вестник в събота.

От Page Six уточняват, че представители на семейството към момента не са били на разположение за коментар.

George Clooney, his wife Amal and children become French citizens

➡️ https://t.co/yA73Liq9On pic.twitter.com/DGetMGXTPb — FRANCE 24 (@FRANCE24) December 29, 2025

64-годишният актьор и 47-годишната му съпруга – правозащитничката Амал Клуни – закупиха ферма на стойност 8,3 млн. долара в Южна Франция през 2021 г., съобщава Hello!. В интервю за Esquire, публикувано през октомври, Клуни разказва за решението да отглеждат децата си именно там.

„Имаме голям късмет“, казва той. „Знаете ли, живеем във ферма във Франция. Голяма част от живота ми, докато израснах, премина във ферма и като дете мразех цялата идея за това.“

„Но сега за тях е все едно... не са на своите iPad-и, нали разбирате?“, продължава актьорът. „Вечерят с възрастни и трябва да си мият чиниите. Имат много по-добър живот.“

George and Amal Clooney Are Officially Citizens of France After Relocating for This Relatable Reason https://t.co/e6lk7yK9MX — InStyle (@InStyle) December 30, 2025

Клуни признава, че винаги е бил „притеснен“ от възможността децата му да растат в Лос Анджелис и в културата на Холивуд. „Имах чувството, че никога няма да получат справедлива възможност за живот“, обяснява той. „Франция — те някак си не се интересуват от слава.“

„Не искам да се разхождат наоколо и да се тревожат за папараци“, добавя още той. „Не искам да бъдат сравнявани с нечии известни деца.“

В радио интервю по-рано този месец актьорът отново подчертава колко силно го впечатлява ежедневието във Франция.

„Обичам френската култура, вашия език, дори и да съм все още зле в него след 400 дни курсове“, пошегува се той пред „Гардиън“. Клуни уточнява, че желанието на децата му да имат лично пространство и да не бъдат преследвани от фотографи е ключово за него и Амал.

George Clooney and wife Amal obtain French citizenship after worrying about raising their kids in Hollywood https://t.co/YkEiYyJYeZ pic.twitter.com/UZzIcdyOTi — Page Six (@PageSix) December 30, 2025

„Тук не снимат деца“, казва той. „Няма папараци, скрити пред училищните порти. Това е най-важното за нас.“

През октомври актьорът споделя пред People, че в момента се намира в „комфортно място“ в живота си.

„Харесва ми това, с което се занимавам, имам страхотни приятели“, казва той. „Прекарвам време с хора, които обичам, и в края на живота си успях и имах достатъчно късмет да прекарвам време със семейството си.“