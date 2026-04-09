Джордж Клуни нарича заплахите на Доналд Тръмп към Иран "военно престъпление"

Д ългогодишната война на думи между Джордж Клуни и Белия дом отново се разпали, след като носителят на „Оскар“ актьор критикува заплахата на Доналд Тръмп към Иран, че „цяла цивилизация ще загине тази нощ“.

В сряда, в реч пред 3000 гимназисти в Кунео, Италия, Клуни заяви, че президентът на САЩ е извършил военно престъпление с тази заплаха.

„Някои казват, че Доналд Тръмп е наред“, каза 64-годишният актьор пред учениците на събитие, организирано от фондация „Клуни за справедливост“. „Но ако някой казва, че иска да сложи край на една цивилизация, това е военно престъпление. Може все още да подкрепяте консервативната гледна точка, но трябва да има граница на приличие и ние не трябва да я прекрачваме.“

В отговор директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг заяви пред The Independent: „Единственият човек, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни заради ужасните му филми и ужасните му актьорски способности.“

В изявление за Deadline в сряда Клуни каза: „Семействата губят своите близки. Световната икономика е на ръба. Това е време за оживен дебат на най-високо ниво, а не за детински обиди. Ще започна аз. Военно престъпление е, когато има намерение за физическо унищожаване на една нация, както е определено в Конвенцията за геноцида и Римския статут. Каква е защитата на администрацията?“

Клуни, дългогодишен поддръжник и дарител на Демократическата партия, от десетилетия открито изразява политическите си позиции, като често представя своята прямота като морален дълг, произтичащ от възпитанието му от баща му журналист и брака му с адвоката по човешки права Амал Клуни. През 2024 г. той попадна в заглавията, когато публикува статия в The New York Times, призовавайки тогавашния президент Джо Байдън да се оттегли от президентската надпревара.

Тръмп за Джордж Клуни: Второкласен актьор

Въпреки политическите различия, Клуни е казвал, че някога е бил в добри отношения с Тръмп преди президентството му, като заяви пред Variety миналата година: „Познавам го много добре. Той често ми се обаждаше и се опитваше да ми помогне да вляза в болница, за да посетя хирург за гърба си. Виждах го по клубове и ресторанти. Той беше голям шегаджия. Е, беше. Това се промени.“

Тръмп, който не е известен с дебела кожа, често реагира остро на критики от Холивуд, свят, в който той се е опитвал да навлезе чрез епизодични участия и риалити телевизия. Той е бил особено чувствителен към критиките от Клуни през годините, като многократно го е наричал „второразрядна филмова звезда“, „треторазряден актьор“, „фалшив филмов актьор“, който „никога не се е доближавал до велик филм“, и „предател“.

През януари Тръмп критикува решението на Франция да предостави на актьора и семейството му френско гражданство, наричайки семейство Клуни „двама от най-лошите политически "анализатори" на всички времена“.

„Клуни получи повече публичност за политиката си, отколкото за своите много малко и напълно посредствени филми“, добави президентът. „Той изобщо не беше филмова звезда, а просто средностатистически човек, който постоянно се оплакваше от здравия разум в политиката.“

В отговор, като се позова на междинните избори в САЩ на 3 ноември, Клуни каза пред Hollywood Reporter: „Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември.“