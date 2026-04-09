Свят

Джордж Клуни нарича заплахите на Доналд Тръмп към Иран "военно престъпление"

​Белият дом заяви, че единственият човек, който извършва военни престъпления, е актьорът „заради ужасните му филми и ужасните му актьорски способности“

9 април 2026, 17:34
Източник: GettyImages

Д ългогодишната война на думи между Джордж Клуни и Белия дом отново се разпали, след като носителят на „Оскар“ актьор критикува заплахата на Доналд Тръмп към Иран, че „цяла цивилизация ще загине тази нощ“.

В сряда, в реч пред 3000 гимназисти в Кунео, Италия, Клуни заяви, че президентът на САЩ е извършил военно престъпление с тази заплаха.

„Някои казват, че Доналд Тръмп е наред“, каза 64-годишният актьор пред учениците на събитие, организирано от фондация „Клуни за справедливост“. „Но ако някой казва, че иска да сложи край на една цивилизация, това е военно престъпление. Може все още да подкрепяте консервативната гледна точка, но трябва да има граница на приличие и ние не трябва да я прекрачваме.“

В отговор директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг заяви пред The Independent: „Единственият човек, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни заради ужасните му филми и ужасните му актьорски способности.“

В изявление за Deadline в сряда Клуни каза: „Семействата губят своите близки. Световната икономика е на ръба. Това е време за оживен дебат на най-високо ниво, а не за детински обиди. Ще започна аз. Военно престъпление е, когато има намерение за физическо унищожаване на една нация, както е определено в Конвенцията за геноцида и Римския статут. Каква е защитата на администрацията?“

Клуни, дългогодишен поддръжник и дарител на Демократическата партия, от десетилетия открито изразява политическите си позиции, като често представя своята прямота като морален дълг, произтичащ от възпитанието му от баща му журналист и брака му с адвоката по човешки права Амал Клуни. През 2024 г. той попадна в заглавията, когато публикува статия в The New York Times, призовавайки тогавашния президент Джо Байдън да се оттегли от президентската надпревара.

Тръмп за Джордж Клуни: Второкласен актьор

Въпреки политическите различия, Клуни е казвал, че някога е бил в добри отношения с Тръмп преди президентството му, като заяви пред Variety миналата година: „Познавам го много добре. Той често ми се обаждаше и се опитваше да ми помогне да вляза в болница, за да посетя хирург за гърба си. Виждах го по клубове и ресторанти. Той беше голям шегаджия. Е, беше. Това се промени.“

Тръмп, който не е известен с дебела кожа, често реагира остро на критики от Холивуд, свят, в който той се е опитвал да навлезе чрез епизодични участия и риалити телевизия. Той е бил особено чувствителен към критиките от Клуни през годините, като многократно го е наричал „второразрядна филмова звезда“, „треторазряден актьор“, „фалшив филмов актьор“, който „никога не се е доближавал до велик филм“, и „предател“.

През януари Тръмп критикува решението на Франция да предостави на актьора и семейството му френско гражданство, наричайки семейство Клуни „двама от най-лошите политически "анализатори" на всички времена“.

„Клуни получи повече публичност за политиката си, отколкото за своите много малко и напълно посредствени филми“, добави президентът. „Той изобщо не беше филмова звезда, а просто средностатистически човек, който постоянно се оплакваше от здравия разум в политиката.“

В отговор, като се позова на междинните избори в САЩ на 3 ноември, Клуни каза пред Hollywood Reporter: „Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември.“

Източник: theguardian    
Джордж Клуни Доналд Тръмп Военно престъпление Иран Политически спор Белия дом Холивуд Актьор Справедливост Заплаха за цивилизацията
Последвайте ни

По темата

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

