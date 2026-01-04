Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

Г оляма част от хората от личната охрана на сваления от власт венецуелски президент Николас Мадуро са били убити при американската операция за неговото залавяне вчера, заяви днес в телевизионно изявление министърът на отбраната на Венецеула Владимир Падрино, цитиран от Ройтерс.

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Настоявайки за освобождаването на Мадуро, той осъди "хладнокръвното“ убийство на бодигардовете му, посочи Франс прес. Падрино не каза точния брой на убитите охранители.

Днес той подкрепи обявяването на вицепрезидентката на Мадуро - Делси Родригес, за временен президент на страната.

Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

В изявлението си генералът цитира решението на венецуелския Върховен съд, с което се постановява Родригес да поеме властта за 90 дни.

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Министърът заяви, че въоръжените сили на Венецуела са мобилизирани навсякъде в страната, за да гарантират държавния суверенитет.