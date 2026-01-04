Свят

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

4 януари 2026, 08:09
С ъветът за сигурност на ООН ще заседава в понеделник, след като САЩ атакуваха Венецуела и свалиха от власт дългогодишния автократичен президент Николас Мадуро – ход, който генералният секретар на ООН Антонио Гутериш счита за „опасен прецедент“, предава агенция Ройтерс.

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет, съобщиха дипломати. Съветът за сигурност на ООН се е събирал вече два пъти – през октомври и декември – по повод ескалиращото напрежение между САЩ и Венецуела.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че Вашингтон ще управлява Венецуела „докато не успеем да осъществим безопасен, правилен и разумен преход“. Не е ясно как Тръмп планира да контролира Венецуела.

„Това е колониална война, целяща да унищожи нашата републиканска форма на управление, свободно избрана от нашия народ, и да наложи марионетно правителство, което да позволи ограбването на нашите природни ресурси, включително най-големите петролни резерви в света“, написа в събота посланикът на Венецуела в ООН Самуел Монкада до Съвета за сигурност на ООН.

Той заяви, че САЩ са нарушили Устава на ООН, в който се посочва: „Всички членове се въздържат в своите международни отношения от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“.

Военната акция на САЩ през нощта представлява „опасен прецедент“, заяви в изявление говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик. „Генералният секретар продължава да подчертава важността на пълното спазване – от всички – на международното право, включително на Устава на ООН. Той е дълбоко обезпокоен, че правилата на международното право не са спазени“, заяви Дюжарик.

Администрацията на Тръмп от месеци насам преследва кораби, заподозрени в трафик на наркотици, край бреговете на Венецуела и тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка. САЩ засилиха военното си присъствие в региона и обявиха блокада на всички кораби, подлежащи на санкции от страна на САЩ, като миналия месец задържаха два танкера, натоварени с венецуелски суров петрол.

През октомври САЩ оправдаха действията си като съответстващи на член 51 от Устава на ООН, който изисква Съветът за сигурност да бъде незабавно информиран за всяко действие, предприето от държавите в самоотбрана срещу въоръжено нападение.

„Това не е смяна на режима, а справедливост“, написа в събота американският посланик в ООН Майк Уолц в „Екс“ (Х). „Мадуро беше обвинен, нелегитимен диктатор, който ръководеше обявена за наркотерористична организация, отговорна за убийството на американски граждани“.

