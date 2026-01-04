Свят

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

„Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, заяви самият Мадуро през 2018 г.

4 януари 2026, 08:37
Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ
Източник: БТА/AP

П резидентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са официално обвинени от федералната прокуратура в Южния окръг на Ню Йорк, съобщи главният прокурор на САЩ Пам Бонди, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са ги заловили по време на „мащабен удар“ срещу Каракас рано в събота сутринта.

Към момента не е ясно какви точно са обвиненията срещу Флорес – първата дама на Венецуела, добре позната публична фигура в страната, която Мадуро нарича „първият боец“ (first combatant), пише Newsweek.

Бонди заяви, че Мадуро е изправен пред множество обвинения, включително заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за притежание на картечници и разрушителни устройства срещу Съединените щати.

Тя не уточни какви обвинения са повдигнати срещу Силия Флорес.

Родена в малкия град Тинакийо, Флорес изгражда кариера в държавната служба. Бивш главен прокурор, тя е била правен съветник на управляващата партия, а през 2006 г. става първата жена, оглавила законодателното събрание на Венецуела.

Силия Флорес е твърд защитник на политиките на покойния Уго Чавес – предшественик и ментор на Мадуро. След неуспешния опит за преврат на Чавес през 1992 г. срещу тогавашния президент Карлос Андрес Перес, тя предлага услугите си на Чавес по време на неговия престой в затвора и чрез него се запознава с Мадуро. Двамата сключват брак през 2013 г., малко след като Мадуро става президент.

През септември 2018 г. Флорес беше включена в санкционния списък на Министерството на финансите на САЩ. По това време Мадуро заяви: „Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, цитиран от BBC Mundo.

Тициано Бреда, старши анализатор за Латинска Америка в ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), коментира: „Залавянето на съпругата на Николас Мадуро може да бъде почти толкова значимо, колкото и залавянето на самия Мадуро.

Силия Флорес не е просто съпруга, а дългогодишен силов играч в ПСУВ – бивш председател на Националното събрание и, според собственото ѝ определение като „първи боец“, активен политически фактор, а не церемониална първа дама.

Макар през последните години да поддържа по-нисък публичен профил, тя е широко възприемана като ключова фигура между конкуриращите се крила на чавизма и като основната връзка на Мадуро със законодателната власт – роля, подчертана и в съдебни показания относно приближени до нея фигури и мрежите за подкрепа около политическата ѝ кариера“.

Залавянето на Флорес и Мадуро идва след месеци на ескалиращо напрежение между Вашингтон и Каракас. Още през август миналата година Тръмп нареди мащабно военно струпване на сили на САЩ в Карибско море и край бреговете на Южна Америка, а впоследствие обяви блокада на венецуелски петролни танкери, подлежащи на американски санкции.

Каракас осъди блокадата, като заяви, че тя цели да подкопае венецуелския суверенитет и да завладее петролните ресурси на страната. Мадуро също така твърди, че операциите на САЩ са прикритие за отстраняването му от власт.

Военните действия следват и предишни удари по кораби в Тихия океан и Карибско море. В резултат на тези операции са били убити най-малко 90 заподозрени наркотрафиканти.

Източник: Newsweek    
Николас Мадуро Силия Флорес Венецуела САЩ обвинения наркотероризъм политическа криза американски санкции военно напрежение петролна блокада
