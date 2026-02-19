Свят

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

19 февруари 2026, 19:47
Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа
Източник: United Group

Adria News Network (ANN) официално стартира днес под управлението на Adria News S.à r.l., обединявайки 14 водещи национални телевизионни, печатни и дигитални новинарски бранда в специална управленска структура, създадена с цел допълнително гарантиране на редакционната свобода.

ANN е създадена в рамките на нов модел на управление на медийното портфолио на United Group, който въвежда независим надзор от Борд на директорите, ясно дефинирано редакционно ръководство и засилени механизми за защита на решенията в редакциите.

Adria News Network въвежда редакционни гаранции за телевизионните, печатните и дигиталните медии в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения, включително N1, Nova S, Vijesti и Danas, като обединява утвърдени и надеждни новинарски марки, отличавани журналисти и опитни редакционни ръководители. Новинарските медии, които се отчитат пред ANN, имат общо над 1 000 журналисти и служители и достигат аудитория от над 16 милиона души.

Новата управленска структура предвижда новинарските медии да се отчитат пред напълно независим борд, без участие на изпълнителни директори или представители на акционерите от United Group.

Съставен от директори от световна класа с богат международен опит в областта на медиите, управлението и регулаторните стандарти, бордът се председателства от Рани Р. Раад. Той има над 25-годишен опит, включително като президент на CNN Commercial Worldwide, главен изпълнителен директор на International Media Investments (IMI) и президент и оперативен партньор на RedBird IMI.

Към Рани Р. Раад. се присъединяват Найджъл Бейкър, британски медиен мениджър, който в момента е председател на Съвета на Sky News – експертна група, създадена с цел да гарантира редакционната независимост на британския канал, и Брент Садлър, награждаван журналист и бивш старши международен кореспондент на CNN. Като главен изпълнителен директор по новините на ANN, Брент Садлър ще контролира редакционните стандарти (определени от независимия редакционен съвет), ръководството на нюзрума и интегритета на журналистиката в мрежата. Главният изпълнителен директор по новините ще работи съгласно процедурите за управление, определени от борда, и ще контролира редакционните стандарти, както са определени от редакционния съвет и редакционната харта. Членове на борда са още Томас Пробст, Ниал Мартин и Киренга Мбонампека.

За гарантиране на редакционната независимост Adria News създава редакционен съвет, съставен от уважавани международни медийни личности. Съветът ще изготви и приеме редакционна харта като едно от първите си официални действия и в бъдеще ще осигурява външна отчетност и насоки относно редакционните стандарти, етиката и спазването на правилата.

Членовете на редакционния съвет включват:

• Найджъл Бейкър, председател на Съвета – висш британски медиен мениджър, който понастоящем председателства Съвета на Sky News – експертна група, създадена с цел да гарантира редакционната независимост на британския канал.

• Д-р Мей Чидиак – международно признат журналист, медиен лидер и защитник на свободата на медиите, която спечели световно признание, след като оцеля при опит за покушение през 2005 г., докато твърдо защитаваше независимата журналистика в Близкия изток.

Саймън Бъкс – старши изпълнителен директор в областта на телевизионното разпространение, член на Съвета за съдържание на Ofcom в Обединеното кралство и почетен секретар и попечител на Кралското телевизионно дружество.

Редакционните правомощия на медийните активи, които се отчитат пред Adria News Network, са напълно отделени от корпоративното вземане на решения. Новата управленска рамка осигурява редакционната независимост на всички новинарски медии и гарантира, че никакво външно въздействие, влияние на акционерите или на ръководството на групата не може да повлияе на редакционното отразяване, тона или преценката.

Моделът има за цел да гарантира дългосрочна устойчивост, да защити редакционната цялост от външна намеса и да осигури стабилност и яснота както за журналистите, така и за екипа и аудиторията.

Рани Р. Раад, новоназначеният председател на борда на Adria News (ANN), заяви:

„Adria News Network започва работата си с ясна управленска структура, независимо ръководство и защитена редакционна независимост. Нашата отговорност като съвет е да гарантираме дългосрочната сила и устойчивост на организацията, като същевременно запазим условията, в които независимата журналистика може да просперира.“

Найджъл Бейкър, председател на редакционния съвет, заяви:

„Тази рамка осигурява силна и надеждна основа за независимата журналистика. Adria News Network е създадена да функционира без външно влияние, с ясни гаранции за защита на редакционната цялост и спазване на най-високите професионални стандарти.“

Източник: United Group    
United Group
Последвайте ни
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Украйна започна контраатака

Украйна започна контраатака

Новородено бебе почина в София

Новородено бебе почина в София

Жестоко убийство в Пловдивско

Жестоко убийство в Пловдивско

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо котката ми се мие върху мен

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 13 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 15 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пуснаха принц Андрю от ареста

Пуснаха принц Андрю от ареста

Свят Преди 14 минути

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е бил предварително предупреден за ареста

United Group въвежда нова управленска структура за защита на независимостта на своите новинарски медии

United Group въвежда нова управленска структура за защита на независимостта на своите новинарски медии

Свят Преди 1 час

Разпитаха българка по делото срещу Егисто От

Разпитаха българка по делото срещу Егисто От

Свят Преди 3 часа

Прокуратурата иска да докаже, че От е бил агент на руската ФСБ

Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

България Преди 3 часа

Спрямо мъжа са предявени обвинения

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Свят Преди 4 часа

Тръмп: Иначе ще се случат лоши неща

<p>САЩ настояват за мащабно &quot;рестартиране&quot; на НАТО</p>

САЩ настояват за мащабно "рестартиране" на НАТО, включително прекратяване на мисията в Ирак

Свят Преди 4 часа

Натискът от страна на Вашингтон, който също така иска да намали мироопазващата операция в Косово, вътрешно е станал известен като "връщане към фабричните настройки", съобщиха четирима дипломати

Кървава мистерия с шестима убити и самоубийство в САЩ

Кървава мистерия с шестима убити и самоубийство в САЩ

Свят Преди 4 часа

С полицията се свързало и семейството на заподозрения

Четирима зверски пребили абитуриент в Монтана, вече са обвиняеми

Четирима зверски пребили абитуриент в Монтана, вече са обвиняеми

България Преди 5 часа

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

България Преди 5 часа

Йорданов: Ако това е вярно, не можем да допуснем такъв представител в Министерски съвет

<p>Ройтерс разкрива истинската цел на Русия в преговорите със САЩ&nbsp;</p>

Шпионаж срещу дипломация: Защо Европа не вярва на „мирния план“ на Тръмп за Украйна?

Свят Преди 5 часа

Докато Белият дом бърза за сделка до юни, европейските разузнавателни служби предупреждават, че Путин просто разиграва „преговорен театър“, за да свали санкциите и да подсигури икономиката си, без да се отказва от стратегическата си цел – падането на Зеленски

КС обяви за противоконституционна наредбата за техническите прегледи

КС обяви за противоконституционна наредбата за техническите прегледи

България Преди 5 часа

Решението е взето единодушно от всички конституционни съдии.

Снимката е илюстративна

Алпинист ставил приятелката си да замръзне до смърт в Алпите, отива на съд

Свят Преди 5 часа

Може ли по-опитният катерач да бъде виновен за смъртта на партньора си? Процесът в Австрия разнищва защо 36-годишният Томас е потърсил помощ едва 7 часа след началото на бурята, оставяйки Керстин сама на крачки от смъртта при -20°C

<p>Може ли най-мощното оръжие на Иран да стигне България</p>

Може ли най-мощното оръжие на Иран да достигне Европа

Свят Преди 5 часа

Американското разузнаване смята, че Иран има най-големия запас от балистични ракети в Близкия изток

<p>Почина бащата на &quot;червения динамит&quot;</p>

Германският треньор Сеп Пионтек, който превърна Дания в претендент за Световното първенство, почина

Свят Преди 6 часа

Пионтек е починал след кратко боледуване

Ново развитие за отвличането и жилището с дрога в София

Ново развитие за отвличането и жилището с дрога в София

България Преди 6 часа

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства

<p>Методът &bdquo;Пхова&ldquo; и трагедията на &bdquo;Петрохан&ldquo; - каква е връзката</p>

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

България Преди 6 часа

Майката на Валери Андреев, която го посочи като морален убиец на шестимата край Петрохан, взриви мрежата с твърдения за мистични ритуали. Според нея „дивашкият“ разстрел с оръжие е абсурден за група, владееща тибетския метод „Пхова“ за безкръвно прехвърляне на съзнанието

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

Edna.bg

Дъщерята на актьора Мариан Бачев напуска бащиното огнище

Edna.bg

Мениджърът на Челси: Всеки, признат за расист, няма място във футбола

Gong.bg

Третият нов в Левски вече е в София

Gong.bg

Тръмп пред Съвета за мир: Иран трябва да сключи сделка, иначе ще последват лоши неща

Nova.bg

Какво са записали камерите около хижа „Петрохан” между 31 януари и 2 февруари

Nova.bg