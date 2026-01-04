Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

В „задния двор“ на Америка има още много враждебни или престъпни съседи, срещу които Доналд Тръмп би могъл да се насочи: картелите в Мексико, корумпираният и пропадащ режим в Куба, лабораториите за кокаин в Колумбия. Редакторът на Sky News Доминик Уогхорн се пита кой може да е следващият.

Задържането на Николас Мадуро въвежда света в напълно нова територия. Геополитиката е на път да стане още по-странна – и потенциално много по-опасна.

Американският президент оправда задържането на лидера на суверенна държава, позовавайки се на външната политика на САЩ от 30-те години на XIX в. – и заяви, че Съединените щати ще управляват Венецуела в обозримо бъдеще.

За да разберем какво се случва, трябва да осмислим следния израз: Доктрината „Донро“. Тя е малко позната, но ключова за разбирането на случилото се – и на това, което вероятно предстои. А за целта е необходим кратък урок по история.

През 30-те години на XIX в. тогавашният президент на САЩ Джеймс Монро формулира доктрина, която по-късно е наречена на негово име. Тя заявява, че Америките трябва да бъдат сфера на влияние на Съединените щати. Посланието към Европа, и по-специално към колониалните ѝ амбиции, е ясно: стойте далеч от нашия заден двор.

Доктрината „Монро“ в продължение на два века беше тема от учебниците по история – но в края на миналата година тя беше възродена от Белия дом.

В новата си стратегия за национална сигурност администрацията се позова на Доктрината „Монро“, но добави това, което нарече „королар на Тръмп“ (бел. ред. разширението на Тръмп): „САЩ няма да стоят безучастно, докато враждебни или престъпни съседи извършват и практикуват „хронични злоупотреби“, се казва в документа.

И именно в тази рамка Доналд Тръмп представи и задържането на Мадуро. „Ние значително я надхвърлихме“, заяви той за Доктрината „Монро“. „Сега я наричат Доктрината „Донро“. Американското господство в Западното полукълбо повече никога няма да бъде поставяно под въпрос“.

Изглежда началото на XIX в. е напът да си поиска обратно външната политика. Доктрината „Донро“ – като „Дон“ се отнася до Доналд Тръмп – започна с Венецуела, но съвсем възможно е да не спре дотук.

Тръмп може да приеме всички тях за легитимна цел.

Кой може да бъде следващият?